陸首個國家咖啡服務與推廣平台在雲南

雲南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所17日披露，由該所申報的中國大陸第一個「國家咖啡標準化區域服務與推廣平台（NBFW-17-2021）」獲批立項。

中新社報導，由雲南省農科院熱經所咖啡團隊組織申報，聯合雲南省標準化研究院共同實施的「國家咖啡標準化區域服務與推廣平台（NBFW-17-2021）」獲批立項。

該所副研究員婁予強表示，該平台以雲南省咖啡主要種植區為項目覆蓋區域，以咖啡企業、專業合作社、規模種植大戶、家庭農場等為覆蓋對象。旨在通過建立標準化區域服務和培訓平台，提供咖啡產業標準體系建設服務、咖啡標準指標驗證服務、咖啡產業標準化信息服務、咖啡產業標準化示範推廣服務、咖啡產業標準化培訓服務、咖啡產業科技成果的轉化和推廣服務、農產品品牌評價與宣傳推廣七大服務。

該平台將整體示範、推進、引領雲南咖啡產業標準化，同時培養壯大一批咖啡標準化人才，提供諮詢、現場指導、典型示範、會議交流和培訓班等示範推廣服務，促進雲南咖啡產業提質增效和品牌影響力提升，提升中國大陸咖啡標準化的整體水平。

婁予強表示，農業標準化區域服務與推廣平台是完善農業標準體系、推動標準實施應用、提升農業標準化水平的重要平台。

雲南獨特的自然條件形成了咖啡「香濃均衡，果酸適中」的風味特性，廣受好評。隨著咖啡產業發展，雲南已成為中國大陸最大的咖啡種植地、貿易集散地和出口地，其咖啡豆產量占大陸總產量的98%以上。不僅雀巢、麥氏、卡夫、星巴克等咖啡巨頭均在雲南有咖啡業務，德宏後谷、普洱愛伲、保山雲潞等本土咖啡企業也逐漸發展壯大。

雲南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所咖啡研究中心1952年起從事咖啡研究工作，2004年入選中國科學技術部咖啡科技成果轉化中心，收集保存咖啡種質資源206份，推廣鐵畢卡、波邦、卡杜拉等咖啡品種10餘個。