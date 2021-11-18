聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸首個國家咖啡服務與推廣平台在雲南

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
咖啡文化在中國大陸日益普及，圖為在日前舉行的「2021廣州台博會」上，觀眾品嘗台灣參展商帶來的咖啡產品。（新華社）
咖啡文化在中國大陸日益普及，圖為在日前舉行的「2021廣州台博會」上，觀眾品嘗台灣參展商帶來的咖啡產品。（新華社）

雲南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所17日披露，由該所申報的中國大陸第一個「國家咖啡標準化區域服務與推廣平台（NBFW-17-2021）」獲批立項。

中新社報導，由雲南省農科院熱經所咖啡團隊組織申報，聯合雲南省標準化研究院共同實施的「國家咖啡標準化區域服務與推廣平台（NBFW-17-2021）」獲批立項。

該所副研究員婁予強表示，該平台以雲南省咖啡主要種植區為項目覆蓋區域，以咖啡企業、專業合作社、規模種植大戶、家庭農場等為覆蓋對象。旨在通過建立標準化區域服務和培訓平台，提供咖啡產業標準體系建設服務、咖啡標準指標驗證服務、咖啡產業標準化信息服務、咖啡產業標準化示範推廣服務、咖啡產業標準化培訓服務、咖啡產業科技成果的轉化和推廣服務、農產品品牌評價與宣傳推廣七大服務。

該平台將整體示範、推進、引領雲南咖啡產業標準化，同時培養壯大一批咖啡標準化人才，提供諮詢、現場指導、典型示範、會議交流和培訓班等示範推廣服務，促進雲南咖啡產業提質增效和品牌影響力提升，提升中國大陸咖啡標準化的整體水平。

婁予強表示，農業標準化區域服務與推廣平台是完善農業標準體系、推動標準實施應用、提升農業標準化水平的重要平台。

雲南獨特的自然條件形成了咖啡「香濃均衡，果酸適中」的風味特性，廣受好評。隨著咖啡產業發展，雲南已成為中國大陸最大的咖啡種植地、貿易集散地和出口地，其咖啡豆產量占大陸總產量的98%以上。不僅雀巢、麥氏、卡夫、星巴克等咖啡巨頭均在雲南有咖啡業務，德宏後谷、普洱愛伲、保山雲潞等本土咖啡企業也逐漸發展壯大。

雲南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所咖啡研究中心1952年起從事咖啡研究工作，2004年入選中國科學技術部咖啡科技成果轉化中心，收集保存咖啡種質資源206份，推廣鐵畢卡、波邦、卡杜拉等咖啡品種10餘個。

咖啡

延伸閱讀

研究：咖啡有助防阿茲海默症、帕金森氏症！ 深焙、淺焙哪種好？

好市多「提拉米蘇霜淇淋」新上市！3款話題提拉米蘇甜點一次看

萬華老城8間特色咖啡店一次看！導覽、集章、換咖啡杯

台灣精品咖啡國際競標 每公斤破3萬元創新高

相關新聞

小孩也可打！上海3至5歲幼童18日起將可打新冠疫苗

大陸上海從18日開始，將為3到5歲的人群開通新冠疫苗登記預約接種服務，接種的疫苗為國藥與科興，需接種2劑。

北京培訓更多「朝陽群眾」

曾讓兩岸三地名人栽跟斗的「朝陽群眾」，規模將進一步擴大。北京市民政局近日發布「北京市培育發展社區社會組織專項行動實施方案...

陸首個國家咖啡服務與推廣平台在雲南

雲南省農業科學院熱帶亞熱帶經濟作物研究所17日披露，由該所申報的中國大陸第一個「國家咖啡標準化區域服務與推廣平台（NBF...

上海樂高樂園 預計2024年開園

上海樂高樂園度假區項目17日舉行開工儀式，度假區位於金山區楓涇鎮東部，占地面積達31.8萬平方公尺，預計於2024年開園...

廣角鏡／金黃銀杏 成都美景

11月17日，四川成都民眾在人民公園銀杏道上觀賞美景。日前，成都進入銀杏最佳觀賞期。

驗孕棒盒內藏人工流產廣告？ 北京廠商竟與醫院有合作關係

中國福建廈門市民羅女士，近日到藥房購買一盒產自北京的驗孕棒，盒內卻附有一張廈門當地醫院的廣告卡，卡上更寫有「人流」（人工流產）等字樣，「這讓我很不舒服」，她更認為藥店是想誘導人到醫院進行相關項目的消費。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。