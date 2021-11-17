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小孩也可打！上海3至5歲幼童18日起將可打新冠疫苗

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸上海從18日開始，將為3到5歲的人群開通新冠疫苗登記預約接種服務。 示意圖／Ingimage
大陸上海從18日開始，將為3到5歲的人群開通新冠疫苗登記預約接種服務。 示意圖／Ingimage

大陸上海從18日開始，將為3到5歲的人群開通新冠疫苗登記預約接種服務，接種的疫苗為國藥與科興，需接種2劑。

據上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布的訊息，18日20時起，啟動上海市3至5歲人群登記預約接種。新冠病毒疫苗接種完全根據家長的意願自行選擇是否為孩子接種，有接種意向的家長、監護人可以通過「健康雲」APP線上登記預約，預約成功後，孩子在家長、監護人陪同下前往預約的接種點進行疫苗接種。

該訊息並指，3至5歲外籍人士、港澳台同胞、華人華僑根據有關部署安排另外適時啟動接種工作。

至於安全性問題，據大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會介紹，國藥集團北京生物製品研究所、國藥集團武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術生產的新冠病毒滅活疫苗已對3至17歲的兒童青少年開展了相關臨床試驗。經過審評論證，證明在3至17歲人群中使用是安全的。

圖為國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝工廠。圖／新華社
圖為國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠病毒滅活疫苗分包裝工廠。圖／新華社

新冠疫苗 上海 北京

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