小孩也可打！上海3至5歲幼童18日起將可打新冠疫苗

大陸上海從18日開始，將為3到5歲的人群開通新冠疫苗登記預約接種服務，接種的疫苗為國藥與科興，需接種2劑。

據上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布的訊息，18日20時起，啟動上海市3至5歲人群登記預約接種。新冠病毒疫苗接種完全根據家長的意願自行選擇是否為孩子接種，有接種意向的家長、監護人可以通過「健康雲」APP線上登記預約，預約成功後，孩子在家長、監護人陪同下前往預約的接種點進行疫苗接種。

該訊息並指，3至5歲外籍人士、港澳台同胞、華人華僑根據有關部署安排另外適時啟動接種工作。