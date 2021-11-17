內蒙古寄香港包裹 驗出COVID-19病毒

中國大陸內蒙古有關部門日前在一個寄往香港的包裹檢驗出COVID-19病毒，香港當局跟進調查後表示，收件人並未遭到感染。

香港衞生署衞生防護中心17日公布，中心昨晚收到大陸廣東省衞生健康委員會通報，指內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一個寄往香港的包裹外包裝對COVID-19病毒檢測結果呈陽性，而包裹已寄抵香港。

中心方面表示，初步得悉有關包裹於11月7日由內蒙寄出，同月13日送抵香港，收件人簽收後已棄置外包裝，並清洗了包裹內的衣服。

中心方面接到通知後要求收件人、有機會接觸包裹的人接受病毒檢測，同時在儲存包裹的物流貨倉採集環境樣本進行化驗，結果全部呈陰性。

中心方面指出，一般而言，在非冷凍的環境下，COVID-19病毒存活不超過數天，該包裝到港後帶有具傳染性活病毒的機會較低。

香港迄今累計COVID-19確診病例1萬2391例，而過去14天新增確診39例，全屬境外移入。