驗孕棒盒內藏人工流產廣告？ 北京廠商竟與醫院有合作關係

中國大陸福建廈門市民羅女士，近日到藥房購買一盒產自北京的驗孕棒，盒內卻附有一張廈門當地醫院的廣告卡，卡上更寫有「人流」（人工流產）等字樣，「這讓我很不舒服」，她更認為藥店是想誘導人到醫院進行相關項目的消費。

《海西晨報》報道，涉事藥店多款驗孕產品包裝盒內都含有醫院廣告卡，但外包裝都嚴密完整。到底廈門本地醫院是如何將卡片放入產自北京的驗孕產品盒中？藥店與醫院又是否有關係呢？

11月8日，羅女士在心健康藥房購買一盒「早早孕檢測試紙」，打開包裝後發現盒內有一張廣告卡片，上面有免費產前檢查、超聲波、人工流產手術費等優惠項目的推介，「這盒試紙是北京的廠家生產的，廈門的醫院的廣告卡片，怎麼會出現在這裏面？」。

報道指，涉事藥房出售多款驗孕產品，每盒價格從5元至20元不等，惟當中有幾款都是出自同一廠家——北京庫爾科技有限公司（下稱北京庫爾科技），且生產地址都在北京市房山區竇大路九區。由北京庫爾科技生產的驗孕產品，包裝盒內均夾帶醫院廣告卡片，包括廈門鷺港婦產醫院「意外懷孕（援助卡）」、廈門湖里天倫醫院「社區醫療（援助卡）」。卡片上還印有醫院名稱、地址、聯繫電話和免費檢查項目等。

不過，在心健康藥房附近的藥房出售的驗孕產品，包裝盒內均沒有醫院廣告卡，而在其他藥房購買同為北京庫爾科技生產的驗孕產品，都未有附帶醫院廣告卡。

對於藥店與醫院是否有關係，北京庫爾科技工作人員承認與醫院存在合作關係，但與藥店沒有直接聯繫，「卡片由醫院做好，委託我們在包裝時放入。訂單完成後，由醫院尋找藥店鋪貨」。至於卡片宣傳的優惠是否屬實，廈門湖里天倫醫院則稱，醫院製作有兩種不同優惠信息的卡片，使用者需憑卡前往醫院，再具體諮詢哪些項目有免費或優惠。

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文章授權轉載自《香港01》