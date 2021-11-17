中國接種第3劑COVID-19疫苗 將首度推出混打

中國迄今未開放混打COVID-19疫苗，不過官媒央視新聞今天引述有關官員表示，中國將推出不同技術路線的加強免疫（接種第3劑）。有專家推測，加強針極可能是中國國產腺病毒載體疫苗。

據報導，中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，現階段，中國採用已接種過的原疫苗進行加強免疫，下一步將推出不同技術路線的加強免疫組合。

他表示，相同技術路線和不同技術路線的加強免疫，都能夠大幅度提高抗體水平。同技術路線安全性更好；「不同技術路線抗體水平提高得更多，不良反應率會高一點，但能夠承受。」

針對不同技術路線進行加強免疫的問題，鄭忠偉表示，已經獲得了一些安全性和有效性數據；「不同技術路線的加強，我們目前也做了一系列的跟蹤研究，看來安全性還是有保障的。」

中國大陸已完整接種的民眾，絕大多數是打兩劑國藥或科興的滅活疫苗，以及中國工程院院士陳薇團隊與康希諾生物股份公司聯合開發的克威莎腺病毒載體疫苗（只需打1劑）。目前進行第3劑接種，仍採用同源疫苗，未開放混打。

康希諾此前宣布已開發出全球首款鼻噴霧吸入式腺病毒載體疫苗。

上海疫苗專家陶黎納今天在微博撰文指出，阿根廷衛生部官網宣布，克威莎疫苗可作為加強接種和額外接種的異源疫苗。

他並指出，中國食品藥品檢定研究院的一項異源加強研究表明：接種兩劑滅活疫苗後，用腺病毒載體疫苗加強免疫最好，mRNA疫苗效果接近前者，滅活或者重組蛋白疫苗的加強效果顯著低於前兩者，其中和抗體水平差異接近10倍。

陶黎納還引述疫苗臨床試驗專家朱鳳才的研究指出，用腺病毒載體疫苗作為2劑滅活疫苗後的加強免疫（肌肉注射方式），顯示出良好的安全性，中和抗體水平升高78倍。

如果腺病毒載體疫苗採用吸入方式異源加強，優勢更加明顯，中和抗體水平相比加強前升高250至300倍。

陶黎納因此預測，用腺病毒載體疫苗作為2劑滅活疫苗後異源加強的策略，官方11月底前就會公布。