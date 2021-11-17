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黃海附近發生5.0級地震 蘇浙滬多地震感明顯

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
江蘇省鹽城市大豐區海域17日13時54分發生5.0級地震，江蘇、上海、浙江多地傳出有明顯感受。（取自中國地震台網）
江蘇省鹽城市大豐區海域17日13時54分發生5.0級地震，江蘇、上海、浙江多地傳出有明顯感受。（取自中國地震台網）

據中國地震台網通報，17日13時54分，江蘇省鹽城市大豐區海域發生5.0級地震，震源深度17千米，震中位於北緯33.50度，東經121.19度，距海岸線最近約45公里。這起地震發生後，江蘇、上海、浙江多地都傳出感受明顯。

中國地震台網指出，這次地震周邊20公里內無村莊分布，震中距離鹽城市大豐區72公里，距離上海市254公里。此次地震震中周邊200公里內，近5年來發生3級以上地震共13次，最大地震就是這次。

隸屬於上海官方的微信公眾號《上海發布》稱，地震造成江蘇鹽城、南通等地震感強烈，江蘇南京、上海等地亦有震感。連浙江《錢江晚報》微信公眾號也稱，「好多杭州人被震懵：晃得頭暈，窗戶都在抖！」

地震 上海 公眾號

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