拜習峰會後 傳出大陸將批准波音737 Max復飛

拜習視訊峰會甫於16日落幕，中新網17日即報導，在停飛32個月後，波音737 MAX在中國復飛出現轉機。中國民航局近日發布「關於737 MAX的適航指令徵求意見通知」。業內人士稱，這代表737 MAX已獲得復飛的「准考證」，但和「考試」和「通過」仍有距離。

2018年10月29日，一架印尼獅航的波音737 MAX航班起飛13分鐘後墜毀，導致機上189人罹難；2019年3月10日，衣索比亞航空一架737 Max也傳出空難，造成157人罹難。

接連發生兩起墜毀事故後，中國大陸率先宣布停飛所有波音737 Max。

報導稱，前述這份「通知」表示，為解決737 Max存在的不安全狀態，波音啟動了相關的設計更改工作。中國民航局在對波音提交的飛行控制系統軟體設計更改、顯示系統設計更改、飛機飛行手冊修訂等相關改正措施開展全面評估後，確認相關改正措施能消除不安全狀態。徵求意見截止時間為2021年11月26日。

針對波音737 MAX復航，中國民航局曾多次強調「三原則」：飛機的設計修改必須獲得適航批准；駕駛員必須重新得到充分有效的訓練；兩起事故的調查結論必須是明確的，而且改進措施必須是有效的。

大陸民航專家綦琦認為，這份「通知」的發布說明737 MAX已基本滿足上述三原則，可以進入適航審定的技術性程序。

「換言之，737 MAX已經拿到『准考證』，可以在徵求意見截止日期後參加『考試』尋求正式獲批復飛」。但即使「考試」通過，大陸航空公司對飛機的改裝、飛行員的訓練等，也都需要時間。

中新網表示，目前大陸13家航空公司共停飛97架737 MAX。此外，還有大量737 MAX等待交機。波音公司今年10月曾表示，在370多架待交機的737 MAX中，約三分之一屬於中國客戶。

美國聯邦航空總署（FAA）已於2020年11月批准737 MAX復飛，之後巴西、歐盟等也相繼批准復飛。過去一段時間，波音公司一直在尋求獲得在中國大陸的復飛批准。

今年8月，曾傳出一架波音737 MAX7飛抵上海浦東進行測試。波音公司稱，此次試飛取得了成功。