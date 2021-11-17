強化社會監控 北京宣布要打造更多「朝陽群眾」

曾讓鋼琴家李雲迪及房祖名、柯震東、張耀揚、宋冬野、黃海波等眾多兩岸三地明星栽跟斗的「朝陽群眾」，規模將進一步擴大。北京市民政局發布「北京市培育發展社區社會組織專項行動實施方案」，明確提出要打造更多「西城大媽」、「朝陽群眾」等參與基層社會治理的「亮麗名片」。

北京市民政局發布的前述這項「方案」提出，到2023年，北京要逐步健全社區社會組織培育孵化機構，實現城市社區平均擁有不少於15個社區社會組織，農村社區平均擁有不少於8個社區社會組織，每個社區培育不少於2個「品牌」社區社會組織。

根據這份「方案」，北京計畫形成具有北京特色的「一社一品」、「一街多品」的發展格局。逐步提升品牌的辨識度和社會美譽度，打造更多「西城大媽」、「朝陽群眾」、「石景山老街坊」等參與首都基層社會治理的亮麗名片。

北京市民政局還表示，將統籌社區、社會組織、社會工作力量，分級分層建立社會組織領域專家庫、師資庫，「精心設計培訓課程，統籌安排培訓計劃」，系統性、專業化訓練這些「朝陽群眾」、「西城大媽」。

新華網近日也發文頌揚「朝陽群眾」的「神通廣大」。文章稱，「從2013年8月開始，『朝陽群眾』一路高歌猛進，戰績連連。一批『紅人』『藝人』和『名人』，因不法行為相繼被『朝陽群眾』舉報，後被警方查處」。

新華網表示，2016年11月，「朝陽群眾」成為央視「2016年度法治人物候選」。如今「朝陽群眾」已經有自己的官方公眾號、專屬卡通形象、百科詞條，目前朝陽區各類「群防群治」力量已經達到19萬餘人。

「走在朝陽區街頭，那些在馬路上、傘棚下、地鐵外、小區前服務和巡邏的人員，那些保安、門衛、退休老人、志願者、快遞小哥、白領，都是具象化的『朝陽群眾』，他們讓不法分子無處遁形」。

朝陽區委政法委平安建設科負責人表示，區委政法委著力培育和打造「朝陽群眾」品牌，多年來一直堅持對「群防群治」隊伍進行教育培訓，努力將其培育成一個傳遞社會正能量的群眾組織。