不願赴港隔離 美國駐香港商會會長請辭

（德國之聲中文網）是開放邊界，還是冒著失去高管人才和投資的風險，實施全球最嚴格防疫做法？香港政府正承受巨大壓力。有人擔心，實施如此嚴格限制政策，可能損害該市作為全球金融重鎮之一的地位。

目前還在美國的約瑟夫（Tara Joseph，一譯「早泰娜」;）對路透社表示， 根據現在的回港檢疫政策，她從屬高風險的美國返港，便要在檢疫酒店隔離21日。她說不願意「在提倡某些事的同時，自己卻像小丑一樣開始隔離」，「這不是我的本性」。她指的是自己呼籲港府放寬檢疫措施的主張。

她表示，「香港如此迅速地進入了一個新階段，該可吸引那些不介意新常態的人，去那裡尋找機會。未來幾年，美國公司有很多事情要做，香港仍然富有潛力。」

曾任路透社記者的約瑟夫呼籲當局顧及商會成員的難處，放寬香港的隔離措施。她說，她考慮再幹6個月，直到商會找到新任會長。

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摩根大通首席執行官傑米‧戴蒙 (Jamie Dimon)周一抵達香港，根據適用於某些高管的現行規定，免於隔離。他說，他相信，香港的抗疫措施將使留住員工變得更加困難。

近幾個月來，儘管幾乎未出現確診染疫新病例，這個國際金融中心之一市政當局仍收緊檢疫規則以說服北京允許人員跨境流動。

香港特首林鄭月娥多次表示，保持與作為香港主要增長來源的內地邊界的開放，是她的首要任務。

（路透社）

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