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在閩台胞參訪寧德 分享心路

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
官佘村是位於福建漳州市華安縣新圩鎮東部的佘族村莊，風景宜人。空中航拍官佘村，彩色的民居成為風景線。（中新社）
官佘村是位於福建漳州市華安縣新圩鎮東部的佘族村莊，風景宜人。空中航拍官佘村，彩色的民居成為風景線。（中新社）

6年前，楊超閎從台灣高雄出發，跨海到福建廈門，創辦一家文化傳媒公司，主營文創、設計、品牌運營及社區營造、文旅開發及園區開發等業務。連日來，包括楊超閎在內的26名在閩台胞走進福建寧德福鼎市、霞浦縣，參加「情繫兩岸、共促融合、追夢福建」台灣人才沙龍（寧德站）活動，分享在閩創業就業的心得。

「來大陸發展，更看重市場以及讓自己成長的機會。」在台灣就經營設計公司與營銷策劃公司的楊超閎，登陸發展的目的十分明確。2014年，他源於一次工作原因到大陸，通過幾次考察，便有了將公司業務擴展到大陸的想法。

中新社報導，楊超閎表示，受新冠肺炎疫情影響，原有商業空間設計的業務減少，他將原先美麗鄉村的項目轉為鄉村振興的產業融合，並通過台灣青年創業基地的資源整合，進一步開拓市場。扎根大陸多年，楊超閎不斷鼓勵身邊的台灣朋友來大陸打拚，他也帶了一批又一批的台灣青年參與兩岸文化藝術交流和文創園區建設運營。

2019年6月，陳肅肅受邀到福建平潭綜合實驗區參加第八屆兩岸共同家園論壇。「我發現大陸進步得太快了，所以如果有機會，我一定會留下來發展。」陳肅肅受訪時說。

當年7月，她就通過朋友推薦應試獲得錄取，到平潭擔任社區營造師。陳肅肅說，從大陸的發展速度，她看到了機遇；從大陸公布的種種惠台利民舉措，她看到了誠意。

到寧德，台胞們體驗福鼎白茶製作工藝流程、特點及文化，瞭解點頭媽祖天后宮與台灣的文化交流，感受「中國扶貧第一村」赤溪村從窮困山村到美麗鄉村的華麗轉身；還參訪福建省對台交流基地—霞浦縣溪南鎮半月裡村，瞭解佘族文化，體驗佘族風情。

廈門台商投資企業協會青委會主委金于峰表示，兩岸習俗和文化有著不可切割的深厚淵源，這些年一直分享在大陸的生活點滴、創業經驗，希望更多的台胞來這邊看看，多瞭解大陸。

福建 創業

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