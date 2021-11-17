滬蘇通鐵路推新票制 更便捷

滬蘇通鐵路11月16日起推出30日定期票、20次計次票新型票制產品，票價實行相應折扣優惠，旅客可預約出行也可隨到隨走，上海、蘇州、南通三地商務差旅和通勤旅客出行更便捷。

中新社報導，滬蘇通鐵路是大陸「八縱八橫」高鐵網沿海通道的重要組成部分，於2020年7月1日開通運營，南通至上海間最短運行時間壓縮至1小時3分鐘。2021年10月11日實施新圖後，滬蘇通鐵路日均開行旅客列車147趟，運行時間內平均每7分鐘開行一趟旅客列車，客流需求旺盛，人員來往密集，沿線民眾出行便利。

滬蘇通鐵路開辦新票制產品的車站有上海、上海西、上海虹橋、安亭西、太倉南、太倉、常熟、張家港、南通西、南通10個車站，產品可以在滬蘇通鐵路上開行的所有動車組列車（動臥列車除外）上使用。

11月16日起，購買30日定期票的旅客，在30天有效期內，最多可乘坐60次在滬蘇通鐵路開行的、購買產品時指定發到站和指定席別的列車；購買20次計次票的旅客，在90天有效期內，最多乘坐20次在滬蘇通鐵路開行的、購買產品時指定發到站和指定席別的列車。

鐵路系統相關人士表示，新型票制產品的另一大優勢是便捷。對於需要在滬蘇通鐵路頻繁出差的商務人士或是每日、每周都需往返的通勤旅客來說，可按照本人工作日程安排，既可以選擇有計畫的提前預約出行，也可以隨心而行、隨到隨走。若提前預約，可約定多趟車次，如定期票最多可約滿一個工作周、5個往返的列車席位，計次票最多可約滿2個往返的列車席位。