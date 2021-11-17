防疫不中斷 台灣藝文上海展演

「即使只有一場演出，即使往返兩岸都要遵守防疫規定隔離，我也一定要來，和所有演職人員一起講好這個兩岸團圓的故事。」台灣知名表演藝術家、兩岸原創舞台劇《飄洋過海來看你》出品製作人沈欣華在上海這樣表示。

新華社報導，首演於2018年的《飄洋過海來看你》近日在上海再度上演。這齣舞台劇講述一個溫情又感傷的愛情故事：1947年夏天，青年沛民與戀人宋英分別，許下一年後用大紅花轎迎娶她的諾言。此後沛民被迫去了台灣，兩人再見已是40年之後。上一代未能兌現的愛情，成就了後輩的兩岸姻緣。

這部舞台劇堪稱兩岸文化交流的「結晶」。曾因主演電視劇《昨夜星辰》走紅的沈欣華（原名沈時華）與上海晶英文化傳媒有限公司藝術總監陳英武一起擔任製作人。

和劇中男主角相似，沈欣華的父母也在那個年代從大陸前往台灣。每逢傳統佳節，祖籍安徽合肥的父親都會在家中小院燒些紙錢，老淚縱橫地仰望天空，喃喃地說要帶孩子們「回家」。

「小時候我並不理解父親的舉動，長大了以後才明白，那是父親始終放不下的心結。」沈欣華表示，父親離世時兩岸尚未開放探親，後來她找到編劇創作這齣舞台劇，正是希望帶著父母「回家」，幫他們實現未了的心願。

1980年代以來，許多台灣藝術家以不同方式與大陸「結緣」，成為兩岸文化交流的先鋒和使者。

著名攝影藝術家郎靜山早年曾在上海擔任攝影記者，後定居台灣，1995年在台北逝世。雖然故去多年，這位攝影界大師與兩岸兩座城市的緣分仍以特殊方式得以延續。

14日，「郎靜山青少年藝術獎」滬台攝影交流展頒獎典禮在滬台兩地同步舉行。以「嚮往」為主題的本屆攝影展共徵集到885件攝影作品，其中近兩成來自台灣青少年攝影愛好者。最終，台灣啟英高中陳冠宏的《光，希望》、上海市奉賢區育賢小學陳孫屹洋的《樂遊草原》等10幅作品榮獲金獎。