中國研發新冠口服藥 首款可望年底前上市「比默沙東快」

中國部署3條技術路線研發COVID-19抗病毒藥物。據陸媒報導，其中一款中和抗體藥物進展最快，不但已向美國FDA申請緊急授權使用，還可望12月底前獲得中國批准（附條件）上市。

據中國官媒科技日報報導，在COVID-19藥物研發過程中，中國部署了阻斷病毒進入細胞、抑制病毒複製、調節人體免疫系統等3條技術路線。

據報導，目前進展最快的是北京清華大學、深圳市第三人民醫院和騰盛博藥醫藥技術公司旗下的騰盛華創研發的中和抗體聯合療法。

圖／取自央視

報導稱，研發團隊已於10月9日向中國國家食品藥品監督管理局滾動提交附條件上市申報資料，有望12月底前獲得批准（附條件）上市。

據第一財經網報導，在香港上市的騰盛博藥10月10日已向美國食品暨藥物管理局（FDA）提交了緊急授權使用（EUA）申請，還早於美國默沙東集團（Merck & Co.）研發的COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。

據報導，騰盛博藥的ACTIV-2臨床試驗也是中國唯一一個獲得美國國家衛生研究院（NIH）資助的美國大型三期COVID-19中和抗體臨床研究。

科技日報指出，由美國國家衛生研究院主導騰盛博藥的三期臨床試驗正在美國、巴西、菲律賓等7個國家展開，研究結果樂觀，其BRII-196和BRII-198的聯合治療可降低78%的住院和死亡率，最有可能率先在美國等發達國家獲得緊急授權使用。

受到消息激勵，騰盛博藥的股價最近6個交易日已大漲逾60%。繼昨天飆漲35%後，今天續漲4.87%，報港幣31.2元。