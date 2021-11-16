合肥新橋機場 改擴建開工

安徽合肥新橋國際機場二期改擴建工程15日開工。根據規劃，項目完工後，該機場將滿足近期目標—2030年旅客吞吐量4000萬人次、貨郵吞吐量35萬噸、飛機起降30.5萬架次的發展需求。

中新社報導，合肥新橋國際機場是大陸國內4E級區域性樞紐機場，2013年5月建成投入運行，設計年旅客吞吐量1100萬人次、貨郵7.5萬噸。2021年上半年完成旅客吞吐量453.9萬人次、貨郵吞吐量4.0萬噸，旅客吞吐量和貨郵吞吐量約占安徽全省總量的80%和93%。

此次改擴建工程實施中主要包括航站區擴建工程項目和飛行區及工作區擴建工程項目，包含新建約35萬平方米T2航站樓、空側站坪機位67個、17.8萬平方米綜合交通換乘中心（GTC）及相關配套設施、2萬平方米機場信息中心、3萬平方米旅客過夜用房；新建長3600米跑道、平行滑行道、助航燈光及遠機位站坪，建設貨運區、機務維修區、航空食品區工程及工作區設施、場內相關公用設施等。

改擴建工程自2021年11月正式動工，預計2025年全面竣工並投入使用。