72歲古籍修復師 復活歷史傳技藝

今年72歲的師玉祥是湖南長沙年齡最大、修復資歷最老的古籍修復師。依靠漿糊、毛筆、鉛錘、尺子等平淡無奇的工具，他用半個世紀搶救修復無數古籍，讓一張張殘損書頁「活」起來。

中新社報導，1972年，受湖南圖書館指派，師玉祥赴北京中國書店學習古籍修復技術。此後一直從事古籍修復，拯救大量珍善本古籍和瀕臨毀損的書畫珍品，並培養一批古籍修復專業人員。

「蟲蛀、發黴、斷線是很多古籍的傷病，要經幾十道工序才能還原古籍面貌。修復時長幾天到幾個月不等，修復過程每一道工序都要小心翼翼。」師玉祥說，修復古籍前，要仔細審查年代、裝幀形式、破損和紙張，再據破損情況制定修復方案。

清乾隆刻本「半霞樓近稿」是湖南圖書館館藏孤本，但書頁脆化，還缺頁、缺字，破損非常嚴重。遵循「修舊如舊」原則，師玉祥與其他修復人員反覆推敲、論證，決定採用由安徽涇縣生產的與之相同紙質、廉紋、厚度的四尺竹紙作為修復用紙，經茶葉煮水染色做舊，達到與原書匹配的顔色。

「脆化的書頁揭不開，一觸即碎，要檢驗技術功力，還要考驗心律定力。修復『半霞樓近稿』我們用了近7個月時間。」作為湖南圖書館第一代古籍修復師，師玉祥修復了明刻本「古今韵會舉要」、「春秋經傳集解」等珍貴古籍。

目前，大陸各公藏單位擁有古籍總量超5000萬册，超1000多萬册亟待搶救修復。培養相關古籍修復的專業人才迫在眉睫。大陸已設立12家國家級古籍修復中心，建立12家國家古籍保護人才培訓基地和1家國家級古籍修復技藝傳習中心。

「一名合格的古籍修復師要靜得下、坐得住、耐得煩、不畏難，還要掌握文化歷史、圖書館學和古籍保護知識，希望更多思維活躍、有敬業精神的年輕人加入古籍修復。」師玉祥說。