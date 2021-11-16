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北京冬奧延慶賽區 開始造雪

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
北京冬奧進入倒數計時，冬奧吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」在第四屆進博會多處展台，吸引人們的目光。（新華社）
北京冬奧進入倒數計時，冬奧吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」在第四屆進博會多處展台，吸引人們的目光。（新華社）

北京市重大項目辦15日披露，北京2022年冬奧會和冬殘奧會延慶賽區「國家高山滑雪中心」（「雪飛燕」）15日正式啟動賽時造雪工作。

中新社報導，作為中國大陸第一條符合奧運標準的高山滑雪賽道，大陸「國家高山滑雪中心」包括競速、競技賽道及訓練道，高山集散廣場，媒體轉播區，山頂平台出發區，競速、競技結束區等，北京冬奧會期間將舉辦高山滑雪項目比賽。

北控京奧場館運行分公司「國家高山滑雪中心」山地運行經理吳高勝表示，國家高山滑雪中心造雪工作將自上而下，從海拔2198米的出發區開始，由競速訓練道及技術道路的山頂區域逐步向結束區方向推進。

為了保證比賽選手最高時速能達到130公里至140公里的滑行速度，雪道表面必須保持結晶狀態，近似於冰面，這種雪被稱為冰狀雪。冰狀雪可減小雪板和雪道之間的摩擦力，使得雪道不易被破壞。

吳高勝提到，冰狀雪賽道分為兩種，一種是看上去光滑如鏡的競速冰狀雪賽道，另一種是硬度相同、雪況一致的競技冰狀雪賽道。造雪團隊由中外人員共20人組成，投入使用造雪設備170台，造雪面積約80萬平方米，造雪量約120萬立方米。

北京市重大項目辦延慶場館建設處處長劉利鋒表示，北京冬奧會延慶賽區的氣象條件已滿足造雪要求，國家高山滑雪中心11月15日啟動正式造雪，預計2022年1月完成所有造雪任務。

北京冬奧 奧運

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