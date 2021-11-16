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媽祖研學營 40閩台青年參與

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

作為2021年福建省非物質文化遺產保護傳承項目的閩台青年媽祖信俗研學體驗營，15日在「媽祖故鄉」福建省莆田市的中華媽祖文化研究院開營。

中新社報導，此次研學體驗營共有40名閩台青年參加。來自台灣台中的林宸豪，小時候常和長輩去大甲鎮瀾宮，對媽祖有很深的印象。此次到媽祖誕生的地方，希望對媽祖文化有更多深入的理解。未來一周的時間裡，參與活動的閩台青年將走訪莆田和泉州兩地，瞭解和體驗媽祖信俗。

據協辦此次活動的廈門建發國際旅行社集團有限公司副總經理王珺瑜表示，閩台青年將深入媽祖會館、平海天后宮等地，通過實地探訪瞭解媽祖文化；走進湄洲島、三清殿莆仙戲研習社，沉浸式體驗媽祖祭典和莆仙戲非遺項目；遊覽平安里、九鯉湖等媽祖影視作品取景地，體驗晨拜媽祖、媽祖頭飾及媽祖貢品製作。

福建省閩台文化交流中心主任鄭金龍表示，希望藉此次閩台青年媽祖信俗研學營為契機，搭建兩岸青年交流新平台，深化兩岸文化交流合作與融合發展。

台灣新港奉天宮董事長何達煌、台灣新竹太初玄清宮主委特別秘書葉俊男，通過視訊連線參與開營的儀式。何達煌表示，兩岸媽祖信眾通過媽祖文化的力量聯結在一起，傳承和弘揚媽祖文化，對兩岸的文化交流至關重要。

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