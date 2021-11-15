聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情持續擴散 大陸多地包裹驗出新冠病毒陽性
大陸疫情持續擴散，目前已波及21個省分，而最近多地包裹更被驗出新冠病毒陽性，北京15日有居民收到外包裝病毒呈陽性的快遞；遼寧阜新、黑龍江黑河13、14也出現快遞、食品包裝驗出新冠病毒陽性。對此，多地疾控中心緊急提醒，快遞外包裝不要帶入室內。
健康時報報導，北京中關村街道15日接到海淀疾控中心通報，科源社區居民收到一件從內蒙古錫林郭勒盟發出的快遞物品，外包裝檢測結果為陽性。
大陸疾控部門提醒民眾示，要做好活動期間電商、物流、冷鏈等重點環節的檢測消毒，從業人員要做好個人防護、健康監測等防控措施。快遞員及民眾收發快遞時應注意，疫情防控期間，非必需不要從境外高風險地區郵購商品，謹慎網購大陸國內有本土疫情報告所在地區的商品。拆件時盡量在戶外進行，外包裝不要帶回家中。
遼寧阜新疫情防控指揮部則表示，在接收貨物時做好個人防護，快件不入戶，戴好口罩和手套，對外包裝內外表面用75%的酒精或1:100的消毒液進行消毒，隨時注意做好手部衛生。對涉疫貨物立即原地封存，等待專業人員處置。
中國疾控中心消毒學首席專家張流波在13日指出，這幾個條件同時存在，快遞就能傳播新冠病毒：第一，在收運快遞的過程中被新冠病毒汙染；第二，在收快遞時，快遞物品上面的新冠病毒還存活；第三，在拿到快遞時，受到新冠病毒的汙染。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言