爸任2歲兒「坐馬路中間打鬧」8秒後險捲貨車底 引網曝陰謀論

中國大陸浙江省義日前發生1宗驚心動魄的車禍，1名年輕爸爸帶同2歲兒子外出，過馬路期間，兒子突然鬧脾氣坐在馬路中間不肯走，爸爸竟然跟兒子鬥氣，拋下1句「你不走我走了」，便真的繼續往前走。兒子其後站起來欲跟爸爸走，沒料到8秒後有1輛貨車駛至，險將男童捲進車底，幸好司機及時轉彎，男童僅被擦傷沒有大礙。

片段連日來在網路上瘋傳，網友看得尖叫連連，更有不少人竟拋出陰謀論，認為涉事爸爸可能是有心讓孩子留在馬路，形容「根本是有心想殺死兒子」，更指相關部門應嚴懲這名父親，以免再有同類事件發生，

事發於中國浙江省義烏遺安二區1個十字路口，本月6日，1名姓寧男子推着嬰兒車帶同2歲兒子外出，兒子過馬路時突然發脾氣，更直接於路口中間坐下。父子身處十字路口最危險的位置，但父親未有趕緊抱起兒子離開，反而稱「你不走我走了！」，然後推着嬰兒車裝作繼續向前走，其間則偷偷留意着兒子。

男童看到爸爸向前走了2步，一度起來嘗試跟隨，但見爸爸停下腳步等候，他又再次躺在地上「賭氣」，爸爸於是繼續向前走；沒想到背向兒子時，剛好有1輛小型貨車從路中心轉向男童身處的行車線，幾乎將他捲進車底，幸好司機及時轉彎，男童僅遭右前車胎擦撞受傷。男童父親見狀，即緊張地丟下嬰兒車，狂奔往貨車方向抱起兒子，幸好男童送院檢查後未有大礙。

事發片段在微博瘋傳，許多人都評擊涉事爸爸不責任，有人更從影片分析出「陰謀論」，形容男子的行為如同想兒子死掉，「誰都知道馬路很危險，哪可能把孩子留在路中心？根本是謀殺！」、「那裏一直有車駛過，為甚麼不趕快抱起兒子離開？」、「那個男的背着兒子了多步，結果就出事了」、「這個人沒資格當爸」。

事發片段聽到貨車司機與涉事爸爸對質，網友甚至指「那個當爸的語氣也太平靜了吧？很可疑」、「他覺得自己先走，把兒子留在馬路也好像完全沒有問題」，亦有人認為公安部門應以危害兒童相關罪名重罰該名男子，讓他受點教訓，以免再發生事故。

有網友則認為涉事爸爸不是有心讓孩子身處險境，但可能是較少機會獨力照顧兒子，因而疏忽大意，「平時大概是太太或奶奶在照顧孩子吧？才沒法好好管控兒子」，「看他麼緊張地衝前，肯定嚇死了」，「雖然是大意了，但不信他想加害兒子」。

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文章授權轉載自《香港01》