廣州國際生物島 10年蝶變

在廣州中心城區的東南方向，有個1.83平方公里江心小島，已成為廣州生物醫藥產業的核心引擎，集聚一批世界頂尖的生物醫藥研發機構和戰略科學家。

中新社報導，近年來，廣州打造中國大陸新藥創新策源地、全球新藥臨床試驗集聚地、全球生物醫藥產業新高地的三大目標。廣州國際生物島，也吸引國際領軍企業進駐。

經過近10年的發展，聖諾生物醫藥技術（廣州）有限公司已在生物島建成了首個按照GMP（藥品生產質量管理規範）要求管理的多肽核酸納米藥物創新基地。

「預計每年從創新基地走出的藥物產量年均10萬瓶以上，最高可達15萬瓶，將供給與公司合作的海內外科研機構、醫院，滿足公司內部針對癌症、纖維化疾病、代謝疾病、病毒感染等領域的臨床試驗需求。」聖諾生物醫藥技術（廣州）有限公司生產總監廖銳侖稱，一旦企業研發的相關藥物臨床結果達到預期，將向全球銷售。

「生物島靠近廣州大學城，這邊有人才資源和新藥研發企業資源，形成研發生產鏈條。」聖諾生物醫藥技術（廣州）有限公司總經理唐盛高說，他看好粵港澳大灣區生物醫學產業的發展，期望未來能在技術、人才和資金上獲得更多的資源支持。

廣州國際生物島目前已形成藥物研發、幹細胞與再生醫學、精準醫療、醫療器械、大健康五大支柱產業，共聚集阿斯利康、默克、金域醫學、燃石醫學等生物醫藥企業500多家。