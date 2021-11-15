兩岸青年橄欖球交流 福州登場

作為第九屆海峽青年節系列活動之一，第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽13日在位於閩江邊的福州南江濱沙灘球場開幕。據主辦方表示，本屆賽事規模為歷屆最大，尤其是青少年隊伍顯著增多。

中新社報導，本屆應邀參賽的隊伍有25支，其中成人隊伍11支，包括2支兩岸聯合隊伍；青少年隊伍14支。

集美大學橄欖球隊教練葉照祥來自台灣高雄。2017年時，正在攻讀研究生的他到福州參與海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽。看到福建對橄欖球的熱忱和愛好不斷提升，他決定畢業後要到大陸從事橄欖球執教。

「2019年我如願來到集美大學任教。」葉照祥說，近幾年大陸高校參與橄欖球運動的人數不斷增加，高校的重視程度和支持力度也在不斷提升。此次賽事中，葉照祥應邀加入海峽兩岸撞式連隊，將與福州虎揪隊、斯巴達勇士隊等同場競技。

在廈門工作的台灣青年林政毅是一名業餘球手，第一次作為廈門台風隊的一員參與此次賽事。「目前橄欖球在大陸還是一個小眾運動，但慢慢得到推廣，這幾年我也通過橄欖球運動認識了很多兩岸的朋友。」他說。

自2015年起，福建省橄欖球協會和福州虎揪橄欖球俱樂部發揮地緣優勢，已連續舉辦了五屆海峽青年橄欖球交流賽。賽事累計吸引近2千名兩岸青年參加，其中包括來自台灣多所院校、青年團體的200多名球員，及來自福州、廈門、上海、杭州等大陸地區橄欖球愛好者。

此次賽事包括成人撞式、成人觸式、中學觸式、小學觸式等多種比賽形式的交流。福建省橄欖球協會會長吳露生表示，賽事還將邀請台灣青年進校園進行橄欖球推廣活動，吸取台灣的橄欖球教學經驗。