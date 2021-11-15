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兩岸青年橄欖球交流 福州登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽系列活動之一的兩岸橄欖球人走進校園推廣活動，14日在福州第十中學舉行。圖為台籍青年教練葉照祥（左）帶領學生進行觸式橄欖球訓練。（中新社）
第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽系列活動之一的兩岸橄欖球人走進校園推廣活動，14日在福州第十中學舉行。圖為台籍青年教練葉照祥（左）帶領學生進行觸式橄欖球訓練。（中新社）

作為第九屆海峽青年節系列活動之一，第六屆海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽13日在位於閩江邊的福州南江濱沙灘球場開幕。據主辦方表示，本屆賽事規模為歷屆最大，尤其是青少年隊伍顯著增多。

中新社報導，本屆應邀參賽的隊伍有25支，其中成人隊伍11支，包括2支兩岸聯合隊伍；青少年隊伍14支。

集美大學橄欖球隊教練葉照祥來自台灣高雄。2017年時，正在攻讀研究生的他到福州參與海峽兩岸青年英式橄欖球交流賽。看到福建對橄欖球的熱忱和愛好不斷提升，他決定畢業後要到大陸從事橄欖球執教。

「2019年我如願來到集美大學任教。」葉照祥說，近幾年大陸高校參與橄欖球運動的人數不斷增加，高校的重視程度和支持力度也在不斷提升。此次賽事中，葉照祥應邀加入海峽兩岸撞式連隊，將與福州虎揪隊、斯巴達勇士隊等同場競技。

廈門工作的台灣青年林政毅是一名業餘球手，第一次作為廈門台風隊的一員參與此次賽事。「目前橄欖球在大陸還是一個小眾運動，但慢慢得到推廣，這幾年我也通過橄欖球運動認識了很多兩岸的朋友。」他說。　

自2015年起，福建省橄欖球協會和福州虎揪橄欖球俱樂部發揮地緣優勢，已連續舉辦了五屆海峽青年橄欖球交流賽。賽事累計吸引近2千名兩岸青年參加，其中包括來自台灣多所院校、青年團體的200多名球員，及來自福州、廈門、上海、杭州等大陸地區橄欖球愛好者。

此次賽事包括成人撞式、成人觸式、中學觸式、小學觸式等多種比賽形式的交流。福建省橄欖球協會會長吳露生表示，賽事還將邀請台灣青年進校園進行橄欖球推廣活動，吸取台灣的橄欖球教學經驗。

青年 福建 廈門

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