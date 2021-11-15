贛台高校書畫聯展 南昌開幕

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
江西南昌舉行「共築家園第三屆贛台高校書畫聯展」，與會嘉賓在開幕式上合影。圖／本報江西南昌傳真
江西南昌舉行「共築家園第三屆贛台高校書畫聯展」，與會嘉賓在開幕式上合影。圖／本報江西南昌傳真

「共築家園第三屆贛台高校書畫聯展」，12日在江西南昌開幕；展出贛台兩地35所高校（大學）的書畫作品210件，數量超過前兩屆作品總數。

本次書畫展由江西師範大學、江西美術家協會和台灣中華鬯廬書法學會共同主辦，展覽設在江西師範大學瑤湖校區美術館，展期10天。與前兩屆「禪心親情」、「並蒂花開」主題不同，此次書畫展以「共築家園」為主題，展出江西師範大學、南昌大學、江西財經大學、台灣藝術大學等贛台兩地35所高校的書畫作品，其中，江西書畫作品106件，台灣書畫作品104件。

「本次聯展作品數量超過前兩次作品總數，這充分說明贛台高校書畫聯展，深受兩地高校和藝術家的支持和回應，書畫聯展影響日益擴大，品牌越來越響。」開幕式上，江西師範大學副校長項國雄表示，舉辦贛台高校書畫聯展，對於促進兩岸高校文化交流，堅定文化自信，將發揮重要作用。

台灣中華鬯廬書法學會理事長蔡淑惠以書面致辭表示，雖受新冠疫情影響，但雙方對書畫聯展交流十分重視，克服困難，讓兩地高校書畫作品能夠順利展現在兩岸同胞眼前。希望一起努力、共同推動兩岸書畫藝術傳承發揚光大。

高校 疫情 美術館

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