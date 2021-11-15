台灣棒球教練 耕耘四川棒運

34歲的陳柏丞原是台灣職業球員，2015年退役後成為棒球教練。2018年底，在台灣棒球協會推薦，陳柏丞到成都，為四川棒球運動發展盡一份力。

中新社報導，「與台灣相比，大陸的棒球仍處於發展階段，訓練方式和打球方式均有差異。」初到成都，陳柏丞曾反覆思考，如何才能把球隊帶好？在實踐中，他總結了經驗，「帶青年隊小隊員用較嚴厲方式，帶成年隊員則要充當教練團中的潤滑劑，帶隊要帶心，球員才能服從及認同訓練計畫。」

這套方法及理論很快便在成都奏效，2019年年中，他帶領四川省青年棒球隊，奪大陸「第二屆全國青年運動會」預賽冠軍、決賽亞軍。

3年來，陳柏丞給四川棒球隊帶來台灣職業球隊方法，幫助球隊取得不俗的戰績：「2019年全國棒球錦標賽」冠軍，「2019年全國棒球冠軍杯賽」亞軍，「2020年全國棒球錦標賽」第5名，「第十四屆全運會資格賽暨2021年全國棒球冠軍杯賽」第5名等。

陳柏丞與四川隊的合約到期後，他並未選擇回台灣，而是加入民間棒球俱樂部，培訓成都本土棒球教練。

與教職業球隊相比，培訓民間教練團隊後，能訓練更多小朋友，這樣更能幫助四川棒球運動普及和發展，也更有意義。談及初衷，陳柏丞說，「哪怕個人的力量再小，也想為四川基層棒球發展盡一份力。」

與此同時，他也思念著台灣的家人。為備戰全運會，疫情發生以來，他只回台一次，甚至錯過1月第二個孩子出生。「事業再順利，沒有家人的支持，沒有親情的話，意義就不大了。」他坦言，現在最期待的就是12月妻兒到成都，一家人團聚。