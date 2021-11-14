陸副總理孫春蘭赴大連視察：疫情防控到了最緊要關頭

大陸過去一天新增89例新型肺炎確診個案，70例是本土病例，遼寧占60宗，都在大連市。大陸國務院副總理孫春蘭過去兩天在大連視察，指導疫情防控工作。她強調，當前大連疫情防控已到了最緊要關頭，要嚴密防範，果斷處置，採取更科學精準措施，盡快控制疫情，為經濟社會發展提供良好基礎和環境保障。

據香港電台報導，孫春蘭到大連轄下莊河市大學城、相關企業和酒店，實地視察大學疫情防控、人員隔離、冷鏈管理、環境消毒、隔離點管理等情況，又到大連市疫情防控指揮部辦公室，探望值班人員。

她要求提高決策執行效率，把防控工作做到位。在大窯灣海關視察時，她要求全面排查口岸貨物入關風險隱患。

大連文明辦昨晚深夜發布致全體市民的信，呼籲要堅定信心、保持耐心，並識大體、顧大局，如非必要不要離開大連，形容這是大連市民嚴防疫情外洩的使命擔當。