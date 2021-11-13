中國：力爭3至11歲兒童年底前完整接種疫苗

中國這一波COVID-19本土疫情有多名兒童染疫，疾控當局今天表示，目前中國大陸3至11歲接種疫苗已有8439.5萬人，將力爭在12月底完成3至11歲群體的完整接種疫苗工作。

中國國務院聯防聯控機制今天下午召開新聞發布會通報，中國大陸這一波本土疫情迄今已蔓延21個省分，累計確診1379例。據陸媒此前報導，其中有多名兒童染疫，並發生數起校園群聚疫情。

中國國家衛健委疾控局副局長吳良在會中表示，根據今年下半年COVID-19疫苗接種的安排，還有冬季疫情防控工作需要，將繼續推進重點群體的疫苗加強免疫和3至11歲群體的疫苗接種工作。

他指出，目前，3至11歲群體已接種8439.5萬人，將力爭在12月底完成3至11歲群體的完整接種工作。同時，指導各地合理安排資源，統籌做好流感等呼吸道疫苗的接種工作，降低呼吸道傳染病和COVID-19疊加流行的風險。

中國教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰也在會中指出，中國大陸1.6億的3至11歲孩子已經有一半開始接種疫苗了。

據報導，中國大陸各地10月下旬陸續啟動對3至11歲兒童的疫苗接種工作，目標是3至11歲適齡無禁忌兒童「應接盡接」，爭取11月20日前後完成首劑接種，12月底前完成完整接種。

中國國家衛健委新聞發言人米鋒下午在新聞發布會中通報，截至11月12日，中國大陸累計報告接種COVID-19疫苗23億7271.3萬劑次，完整接種10億7384.5萬人。