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收快遞慘被隔離 中國堅持清零防疫

中央社 / 台北13日電

中國堅持「清零」防疫政策，近期有大陸民眾收到來自COVID-19疫情關聯地的快遞後，被要求居家隔離，有人發現自己的健康碼因此變色。

上觀新聞報導，目前與疫情有關的快遞一部分來自境外，主要與邊境地區的跨境網購有關，另一部分主要來自河北省晉州市浩匯商貿有限公司，已流入多地。

包括山東、河北、浙江、湖南、廣西、甘肅、陜西等地都已經開始對這些快遞展開追蹤，部分地區要求收到快遞的用戶居家隔離，也有部分地區發布緊急通告，要求收到快遞的民眾馬上消毒包裹，並向所在地區管理機構報告。

浩匯公司主要經營產品包括日用百貨、服裝服飾、手套、帽子、寢具、針紡織品等，銷售範圍廣泛。

快遞商品難以追蹤管控，許多地方呼籲民眾主動追蹤快遞貨況並通報。

中國官方今天也對此提出呼籲，央視新聞引述中國疾控中心消毒學專家張流波表示，建議中高風險地區暫不收發快遞，收快遞時做好防護，快遞包裝盡量不帶到家中，處理完快遞後也應消毒雙手。

雖然近期中國開始出現檢討嚴格「清零」防疫政策的聲音，但中國國家衛健委新聞發言人米鋒今天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略不動搖，堅持「動態清零」的防疫目標，做到及早發現、快速處置、精準管控、有效救治，確保疫情不出現規模性輸入和反彈。

疫情 居家隔離 國務院

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