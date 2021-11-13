育齡婦女減少 中國多省市出生人口降幅逾一成

中國大陸的人口問題備受關注，陸媒第一財經日前披露，包括貴州貴陽、河南、安徽池州等地，今年以來出生人口都較去年下降，部分降幅逾一成，專家指原因之一包括育齡婦女人數減少。

第一財經日前引述貴陽市衛生健康局網站數據報導，當地今年1至10月常住人口出生3萬6425人，去年同期為4萬3783人，比較之下今年前三季與去年同期相比降幅達16.8%。

安徽池州方面，1至10月戶政出生登記8371人，去年同期為1萬598人，相較之下今年前10月降幅達21%。

值得一提的是，9月公布的「關於『安徽省人口與計畫生育條例（修訂草案徵求意見稿）』的說明」提到，該省出生人口連續4年減少，2017年至今年出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬、53萬（預測），整體呈斷崖式下降趨勢。

此外，山東省膠州市1至9月簽發4644份出生醫學證明，去年同期為5263份，相較之下今年比去年下降11.8%。

至於戶籍人口第一大省河南，截至9月22日，全省完成新生兒「兩病」篩查58.83萬例、聽力篩查58.92萬例，篩查率分別為98.69%、98.85%，據此推算今年第三季該省新生兒約59.61萬，而去年第三季為73.43萬。

對於部分地區出生人口延續下滑態勢，人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整表示源於多個因素，其中之一是育齡婦女逐漸減少。

其次是生育年齡延遲，當前許多人初婚初育年齡在27歲以上，遠比男性22週歲、女性20週歲的法定結婚年齡為高，而許多人實際生育年齡超過30歲，同時不孕不育人群近年也增多。

另一方面，婚育成本顯著上升也影響了生育意願，例如青島市統計局公布的青島市農村青年婚姻關係調查報告顯示，當地農村青年生育二孩、三孩意願不強；寧波市農村青年婚姻關係調研報告也透露，大部份農村青年對生育二孩或三孩的意願不高，當中以女性尤甚。