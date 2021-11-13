快訊

四大公投聲量有世代差異 年輕人熱議萊豬、壯年族群關注核四

同事亂拋垃圾落地 廁所貼告示提醒反惹筆戰：這是清潔姐姐工作

香港01 / 文．卡洛兒
該網民投稿至臉書「公務員secrets」並PO出照片，指民政事務總署辦公室廁所近日因1張告示掀起匿名罵戰。擷自臉書「公務員secrets」圖片
該網民投稿至臉書「公務員secrets」並PO出照片，指民政事務總署辦公室廁所近日因1張告示掀起匿名罵戰。擷自臉書「公務員secrets」圖片

不要亂拋垃圾是小學生都懂的道理，但有網民在社交平台投稿，指辦公室的廁所貼了1張告示，提醒同事勿把抹手紙等垃圾扔在地上，加重清潔姐姐工作負擔，沒料有人竟在告示上留言反駁，指「撿垃圾」是清潔姐姐的工作，一句話引起罵戰。

該網民投稿至facebook「公務員secrets」並上載相關照片，指民政事務總署辦公室廁所近日因1張告示掀起匿名罵戰。從照片可見，告示提醒洗手間使用者勿把抹手紙和膠袋扔在地上，「清潔姐姐每天在地上撿垃圾，嚴重影響健康，多謝合作！」。

惟有人看過告示後，竟寫下意見：「這是清潔姐姐的工作！辛苦了！」，結果一句留言得罪其他同事，紛紛在告示空白位置反駁，「消防員的工作是救火，所以你可以隨處放火？」、「知道什麼是公德？公民責任？」、「在姐姐未來得及清潔前，你地上的垃圾影響的是其他人」，但另有人支持稱「咁你見到就幫手執啦」，並不斷有人加入罵戰。

帖文引起網上熱議，有網民批評「講得出係清潔姐姐的工作，咁佢份人都幾很自私」、「不要企圖跟笨蛋說道理」，但亦有人認為在廁所「筆戰」很無謂，「去個厠所都帶定支筆入去寫字，好無聊」、「究竟份工有幾得閒先會咁做」。

延伸閱讀：

屋苑溫馨告示籲深夜製「噪音」請關窗 特別註明「叫床聲」惹熱議

真樓奴？香港人均居住面積竟細到咁慘過古代奴隸房

文章授權轉載自《香港01》

公務員

相關新聞

同事亂拋垃圾落地 廁所貼告示提醒反惹筆戰：這是清潔姐姐工作

不要亂拋垃圾是小學生都懂的道理，但有網民在社交平台投稿，指辦公室的廁所貼了1張告示，提醒同事勿把抹手紙等垃圾扔在地上，加重清潔姐姐工作負擔，沒料有人竟在告示上留言反駁，指「撿垃圾」是清潔姐姐的工作，一句話引起罵戰。

消防員撲出救輕生女子同墜樓 結果讓人哭了

1名消防員躲在背後，趁女子不為意時走出，但女子跑開似想跳下，消防員眼見形勢危急，撲出捉着其腿，沒料女子上半身跌出大廈，衝力令消防員亦一同墜樓。

陸稱研究大突破 光量子運算機算力比超級電腦快億倍

大陸近日稱量子計算研究獲得重要進展，成為世界上唯一在兩種物理體系達到「量子計算優越性」里程碑的國家。中國科學技術大學潘建...

目擊手機掉落！老翁「踢雪蓋住」再偷 網傻眼：比貓埋屎還快

路不拾遺是美德，無奈並非所有人都能抵抗誘惑。大陸吉林省白城市近日就流傳一段監視器錄影片段，一對男女在雪地玩耍，其間女子的手機跌到地上，她毫不知情，身後的老翁全程目擊，卻一腳踢雪將手機蓋住，其後再折返拿走手機。片段引來網友熱議，許多人指責涉事伯伯貪心，直言「現在有些老人，老了就不要臉了」。

港媒：高志活要求來港取回國殤之柱

據報導，「國殤之柱」創作人、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiot）發出公開信，表示將會來港取回「國殤之柱」，但...

一瓶五糧液18.8萬開拍 所有人是黑社會老大

據阿里拍賣平台，由安徽合肥瑤海區法院處置拍賣的一瓶五糧液酒，將於11日上午起拍，這瓶酒的起拍價達到了18萬餘元。而引起關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。