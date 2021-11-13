同事亂拋垃圾落地 廁所貼告示提醒反惹筆戰：這是清潔姐姐工作

不要亂拋垃圾是小學生都懂的道理，但有網民在社交平台投稿，指辦公室的廁所貼了1張告示，提醒同事勿把抹手紙等垃圾扔在地上，加重清潔姐姐工作負擔，沒料有人竟在告示上留言反駁，指「撿垃圾」是清潔姐姐的工作，一句話引起罵戰。

該網民投稿至facebook「公務員secrets」並上載相關照片，指民政事務總署辦公室廁所近日因1張告示掀起匿名罵戰。從照片可見，告示提醒洗手間使用者勿把抹手紙和膠袋扔在地上，「清潔姐姐每天在地上撿垃圾，嚴重影響健康，多謝合作！」。

惟有人看過告示後，竟寫下意見：「這是清潔姐姐的工作！辛苦了！」，結果一句留言得罪其他同事，紛紛在告示空白位置反駁，「消防員的工作是救火，所以你可以隨處放火？」、「知道什麼是公德？公民責任？」、「在姐姐未來得及清潔前，你地上的垃圾影響的是其他人」，但另有人支持稱「咁你見到就幫手執啦」，並不斷有人加入罵戰。

帖文引起網上熱議，有網民批評「講得出係清潔姐姐的工作，咁佢份人都幾很自私」、「不要企圖跟笨蛋說道理」，但亦有人認為在廁所「筆戰」很無謂，「去個厠所都帶定支筆入去寫字，好無聊」、「究竟份工有幾得閒先會咁做」。

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文章授權轉載自《香港01》