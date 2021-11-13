消防員撲出救輕生女子同墜樓 結果讓人哭了

消防員救急扶危，執勤中出了事令人痛心！安徽亳州蒙城懸周五（12日）有女子站在大廈頂企圖輕生，消防員接報到場拯救，眼看女子在大樓走動欲跳下，消防員撲出救人時，與女子雙雙墜樓。女子最終不治身亡，消防員則受重傷，正接受搶救。

事發片段在網上瘋傳，見到戴着鴨嘴帽，身穿黑衣的女子在大廈屋頂邊緣走動，身處位置十分危險。1名消防員躲在背後，趁女子不為意時走出，但女子跑開似想跳下，消防員眼見形勢危急，撲出捉着其腿，沒料女子上半身跌出大廈，衝力令消防員亦一同墜樓。拍片者看到這一幕嚇得不斷驚慌尖叫。

黑衣女子做出企圖跳樓動作，發現有消防員走近即加快腳步，消防員撲出拯救。（影片截圖）

蒙城縣公安局表示，周五（12日）早上10時12分接獲民眾報案，指商貿城4樓有1名女子企圖跳樓，公安機遂與相關部門前往現場處理事件。救援人員到場後，見到女子情緒較激動，對消防員及民警的勸說都不予回應，其後更突然做出跳樓動作，1名消防員上前施救過程中與女子一同墜樓。

公安局指女子搶救無效死亡，受傷的消防員仍在全力搶救中，相關部門會繼續對事件進行調查。

消防員為救人而墜樓，網民紛紛祝願他能逃出鬼門關，有目擊者則指消防員救人期間有做足安全措施，但仍被女子扯着身體同墮樓，對事件十分婉惜，同時呼籲珍惜生命，不要做出危險動作，以免要人救援或危及他人。

消防員捉着黑衣女子腳部，但在衝力帶動下與女子一同墮樓，最終女子死亡，消防員受重傷搶救中。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》