聽新聞
test
0:00 / 0:00
目擊手機掉落！老翁「踢雪蓋住」再偷 網傻眼：比貓埋屎還快
路不拾遺是美德，無奈並非所有人都能抵抗誘惑。大陸吉林省白城市近日就流傳一段監視器錄影片段，一對男女在雪地玩耍，其間女子的手機跌到地上，她毫不知情，身後的老翁全程目擊，卻一腳踢雪將手機蓋住，其後再折返拿走手機。片段引來網友熱議，許多人指責涉事伯伯貪心，直言「現在有些老人，老了就不要臉了」。
據大陸媒體報導，事發於周二（9日）吉林省白城市，當時一對年輕男女在雪地玩耍時，女子蹲下再站起來，手機從口袋中掉到地上，女子毫不知情。此時，身後的老翁雖目擊全程，卻不但沒有提醒，反而貪念一起，踢雪將手機覆蓋住，以免有其他人看見。
片段所見，老翁其後數次回頭查看手機情況，在徘徊了一會後折返，將手機從雪地中撿走。影片一曝光，大批網友留言批評老翁，指「貓埋屎都沒你埋得快」、「這就是偷！」、「蠻會玩套路的，真抓住的話又裝瘋賣傻了吧」、「鏡頭都擋不住的猥瑣」、「這大爺心眼真壞」。
延伸閱讀：
寒潮來襲｜積雪深及腰部出行受困 各地民眾如何在冰天雪地生活？
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言