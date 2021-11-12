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目擊手機掉落！老翁「踢雪蓋住」再偷 網傻眼：比貓埋屎還快

香港01 / 朱利安
大陸一名老翁看見有人手機落地，便上前踢雪蓋住，隨後折返回來偷走。 圖／微博影片截圖
大陸一名老翁看見有人手機落地，便上前踢雪蓋住，隨後折返回來偷走。 圖／微博影片截圖

路不拾遺是美德，無奈並非所有人都能抵抗誘惑。大陸吉林省白城市近日就流傳一段監視器錄影片段，一對男女在雪地玩耍，其間女子的手機跌到地上，她毫不知情，身後的老翁全程目擊，卻一腳踢雪將手機蓋住，其後再折返拿走手機。片段引來網友熱議，許多人指責涉事伯伯貪心，直言「現在有些老人，老了就不要臉了」。

據大陸媒體報導，事發於周二（9日）吉林省白城市，當時一對年輕男女在雪地玩耍時，女子蹲下再站起來，手機從口袋中掉到地上，女子毫不知情。此時，身後的老翁雖目擊全程，卻不但沒有提醒，反而貪念一起，踢雪將手機覆蓋住，以免有其他人看見。

片段所見，老翁其後數次回頭查看手機情況，在徘徊了一會後折返，將手機從雪地中撿走。影片一曝光，大批網友留言批評老翁，指「貓埋屎都沒你埋得快」、「這就是偷！」、「蠻會玩套路的，真抓住的話又裝瘋賣傻了吧」、「鏡頭都擋不住的猥瑣」、「這大爺心眼真壞」。

老翁在附近徘徊，並趁原物主走遠後將手機從雪地中撿走。 圖／微博影片截圖
老翁在附近徘徊，並趁原物主走遠後將手機從雪地中撿走。 圖／微博影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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