消防員墜樓犧牲…懷中被救女童生還 被發現時還緊緊抱住

2015年5月29日，廣西玉林一處民宅火警，消防員楊科璋在救援過程中，不慎踩空墜樓。為了保護懷內的2歲女童，他放棄了自身生還的可能，以自己的身體為女童做了保護墊，最終不幸犧牲，年僅27歲。

周二（11月9日）是全國消防日，一則致敬楊科璋烈士的視頻發布後，使六年前的故事再次感動了不少人。

據《新京報》報道，2015年5月29日，玉林市一處民宅燃起大火、有人被困，當地消防接報後趕赴現場進行救援，楊科璋就是救援人員之一。救援過程中，楊科璋發現民宅5樓衛生間內，一名母親和她的10歲兒子、2歲女兒被困，若原地等待極有可能出現生命危險。

楊科璋決定先帶著孩子撤離，並將自己的防毒面罩給了母親。楊科璋用防火服將2歲女童包住後，沖出衛生間，並對這名母親說了最後一句話，「大姐，我先把你女兒帶到安全的地方，你放心。」

惟撤離過程中，楊科璋在5樓踩空墜樓，墜樓期間楊科璋把女童護在懷中，由於有楊科璋的身體做緩衝，女童除了頭部擦傷外沒有任何損傷。但不幸的是，楊科璋傷重不治，年僅27歲。

楊科璋的戰友歐靈回憶，「我用了一定力氣，才把他的手打開。」、「高空墜落緊急避險，是我們的常訓科目，楊科璋墜落時只要本能地張開雙臂，抓摸到樓板或鋼筋，就能減緩下墜沖擊和調整落地姿勢，極有可能生還。」

而時隔六年，被救者陳女士憶述當時場景指，楊科璋被救出時已經一動不動，但手臂還一直抱著自己的女兒，「現在回想起來，我還會忍不住要哭，一直回想他最後和我說的那句話。」、「他要想抓住什麽自救，是完全可能的，但是為了保護我女兒，他沒有這麽做，孩子掉下去後依舊躺在他懷里。」

被救女童事發時只有2歲，如今已經讀小學二年級。（新京報）

陳女士又指，事發時女兒只有2歲，如今已經讀小學二年級，雖然女兒對於事發時的記憶沒有什麼印象，但家人有認真地對她講過這段故事，「要讓她懂得感恩」。如今，女兒見到消防車經過時還常會說，「消防員叔叔又去滅火了，消防員叔叔又去救人了。」此外，陳女士還表示，每年都會去探望楊科璋的家人，「他們慢慢從那件事里走出來了。」

2011年由桂林電子科技大學畢業後，楊科璋應征入伍，進入玉林消防支隊。公開資料顯示，楊科璋入伍後共參加滅火救援戰鬥200餘次，搶救疏散被困群眾160多人。2015年6月1日，公安部批准楊科璋為革命烈士，並頒發獻身國防金質紀念章。2017年11月，楊科璋當選第六屆全國道德模範（見義勇為類）。2018年3月1日，楊科璋當選感動中國2017年度人物。

2018年3月1日，楊科璋當選感動中國2017年度人物。（新京報）

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文章授權轉載自《香港01》