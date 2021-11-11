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留學生遭槍殺隔日 大陸駐美大使訪問美國大學

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
芝加哥大學中國留學生遭槍殺案發現場。取自推特
芝加哥大學中國留學生遭槍殺案發現場。取自推特

據中國大陸駐芝加哥總領館11日證實，9日下午一名24歲的中國留學生，在芝加哥大學校園附近遭持槍搶劫的匪徒當街槍殺，提醒該區中國公民加強防範。值得注意的是，官媒央視同日揭露，大陸駐美國大使秦剛於當地時間8日和10日，先後訪問了哥倫比亞大學和紐約大學，強調中方一如既往支持中美高等院校互學互鑑。

據央視總台旗下「國際在線」報導，秦剛近日先後訪問哥倫比亞大學和紐約大學，會見兩校校領導並看望中國留學生及上海紐約大學國際學生代表。

秦剛說，中國駐美使領館將一如既往支持中美高校互學互鑑，增進兩國人民友誼，希望美方繼續加強對華交流，支持中文教學，保護好中國學生學者健康和安全，向美國社會講明中美教育交流互利共贏的本質。對於近期美國社會針對亞裔和華人的犯罪活動增加，秦剛也提醒中國留學生提高自我防範意識。

秦剛在看望兩校中國留學生時表示，「祖國牽掛著每一位在美留學生」，會盡力保護大家的健康安全和正當權益。他也對受疫情影響，近年無法赴上海學習的上海紐約大學國際學生交流時表示，相信不久的將來，他們的願望（赴中國求學）一定能夠實現。

在央視報導該訊息的同日，大陸駐洛杉磯總領事館、駐芝加哥總領事館，於11日先後發布提醒通報。大陸駐洛杉磯總領事館表示，近日，一名來美訪學的中國學者在洛杉磯唐人街遭歹徒持槍搶劫，總領館對此高度重視，即向洛杉磯市警察局表達關切並敦促其切實保護中國公民安全。

另，大陸駐芝加哥總領事館通報，美國當地時間11月9日下午，芝加哥大學附近街區發生一起惡性持槍搶劫案，一名不久前畢業於芝加哥大學的中國留學生不幸遇難。

據海外網報導，這是今年來，第二起中國留學生遭槍殺案，當地警方消息表示，該名鄭姓留學生下午行經芝加哥大學校園附近人行道時，遭一名持槍搶劫的匪徒當街槍殺，歹徒做案後跳上車輛逃逸，留學生經搶救無效身亡。該名留學生的好友表示，他才剛開始一段戀愛，還有大好前程，親友對他不幸遇難均相當難過。

中國駐美大使秦剛訪問哥倫比亞大學和紐約大學。（取自央視）
中國駐美大使秦剛訪問哥倫比亞大學和紐約大學。（取自央視）

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