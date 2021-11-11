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北京2天7人新冠確診 東直門醫院、來福士商場關閉

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
因確診病例曾到訪，北京東直門來福士商場緊急關閉。（取自新京報抖音）
因確診病例曾到訪，北京東直門來福士商場緊急關閉。（取自新京報抖音）

北京疫情再現。10日，北京新增2例本土新冠確診，均為吉林確診病例的密切接觸者。11日凌晨，北京又新增5例確診個案，確診病例曾到過的北京東直門醫院和東直門來福士商場均緊急關閉。

據「聲智健康」公眾號消息，11月10日0時至24時，北京新增2例本土確診病例。

此外，北京中醫藥大學東直門醫院11日公告，根據北京市疾控中心通報，因新冠肺炎確診患者曾於11月8日在該院東城院區婦科門診就診，按照疾控部門要求，自11月11日起東直門醫院東城院區和國際部暫停開診。具體開診時間另行通知。

另，據人民日報微博消息，11日海淀區因發現5例核酸陽性患者，也有3地臨時封閉。

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