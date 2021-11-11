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北京本土疫情拉警報 東直門醫院、商場關閉

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸本土疫情持續拉響警報。圖為北京醫護人員早前進入傳出有確診者的社區，進行上門核酸鹼測採樣。新華社
大陸本土疫情持續拉響警報。圖為北京醫護人員早前進入傳出有確診者的社區，進行上門核酸鹼測採樣。新華社

大陸正為即將在明年2月登場的北京冬季奧運會，嚴格執行本土疫情「清零」的政策背景下，綜合北京「通州發布」、海淀區疾控中心通報，10、11日北京現已分別新增2例和4例本土確診者，並有1名無症狀感染者，且位於市中心的東直門醫院、東直門北京來福士商場，11日均宣布因場所涉確診者診或密切接觸者，暫時關閉。顯然受近期本土疫情多省散發影響，北京市防疫也拉響警報。

北京「通州發布」通報指，北京市10日新增2例本土確診病例，1例為大連石化來北京出差人員，另一位是吉林省通報確診病例的密切接觸者。

除此之外，北京海淀區疾病預防控制中心11日還通報稱，11日凌晨，海淀區西三旗富力桃園C區涉及一例確診病例的密切接觸者及其同住家人5人，核酸檢測均為陽性，其中4人已確診，1人為無症狀感染者。

另，北京中醫藥大學東直門醫院11日發布的停診公告表示，因新冠肺炎確診患者曾於11月8日上午在東直門醫院東城院區婦科門診就診，自11月11日起，東直門醫院東城院區和國際部暫停開診，具體開診時間另行通知。院方還公告，請8到10日曾在相關院區就診的患者及陪同人員，盡快主動與所在社區聯繫報備，並做好個人健康監測和防護。

東直門北京來福士商場11日早也發布，接政府通知，因有密接人員曾經到訪，為排除風險、阻斷病毒傳播途徑，商場於11日起應疫情防控需求暫停營業；在此之前，該商場已於10日20時許就開始出入管控。

值得注意的是，按照大陸國家衛健委11日晨通報，10日0—24時，全大陸新增本土新冠肺炎確診病例47例，涵蓋遼寧21例、河南13例、黑龍江7例、河北3例、雲南2例、吉林1例中，以及新增本土無症狀感染者23例，包括遼寧16例、河南5例、江西2例中，並未列入上述北京市通州發布通報，10日北京市新增的2例本土確診病例。

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