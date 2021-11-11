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大陸首名破產者 負債百萬清算

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸深圳中院8日宣布一例個人破產，這也是大陸首個個人破產清算案例。微信公眾號「深圳衛視深視新聞」9日發出這名破產申請者呼勇的專訪。

呼勇年近50歲，5年前在深圳某商場內經營教育培訓機構後倒閉，至今仍然負債人民幣100多萬元（約新台幣430萬元）。2020年疫情期間，呼勇完全沒有收入，只能申請破產。今年6月9日，呼勇向深圳中院提交個人破產清算申請。11月8日，深圳中院將文書送達至呼勇手中，正式裁定宣告其破產。

自宣告破產之日起，呼勇將進入免責考察期。接受破產管理人和破產事務管理署的監督，除必要支出，剩餘收入全部用於償還債務。免責考察期滿後，深圳中院將根據呼勇考察期間表現，裁定是否免除未清償債務，解除限制行為。

呼勇在專訪中說，「（個人破產）這種解救真的很及時，幾年以後我們就可以和其他普通人一樣了」。

破產 深圳 考察

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