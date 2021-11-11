聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸首名破產者 負債百萬清算
大陸深圳中院8日宣布一例個人破產，這也是大陸首個個人破產清算案例。微信公眾號「深圳衛視深視新聞」9日發出這名破產申請者呼勇的專訪。
呼勇年近50歲，5年前在深圳某商場內經營教育培訓機構後倒閉，至今仍然負債人民幣100多萬元（約新台幣430萬元）。2020年疫情期間，呼勇完全沒有收入，只能申請破產。今年6月9日，呼勇向深圳中院提交個人破產清算申請。11月8日，深圳中院將文書送達至呼勇手中，正式裁定宣告其破產。
自宣告破產之日起，呼勇將進入免責考察期。接受破產管理人和破產事務管理署的監督，除必要支出，剩餘收入全部用於償還債務。免責考察期滿後，深圳中院將根據呼勇考察期間表現，裁定是否免除未清償債務，解除限制行為。
呼勇在專訪中說，「（個人破產）這種解救真的很及時，幾年以後我們就可以和其他普通人一樣了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言