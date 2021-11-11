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力保供電 南方5省區連續1周無錯峰

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國南方電網公司10日發布消息稱，該公司服務的廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區實現連續一周無錯峰，確保供電階段性成效凸顯，電力供需矛盾趨於緩和。

中新社報導，今年以來，南方電網從5月開始實施有序用電，用電增速迅猛。截至10月底，南方電網累計統調發受電量同比增長14.8%，南方五省區增速均在10%以上。

為應對電力供應緊張形勢，南方電網多措並舉全力保障電網安全穩定運行。包括加強西電東送主通道等電力設施運維，推進廣東電網中通道、南通道等重點工程建設，優先保障居民、農業、重要公用事業和公益性服務用電，發揮資源調配大平台作用從而加強省間資源調劑，推進南方區域統一電力市場建設等。 

11月開始，南方電力現貨市場重啟連續結算試運行，市場主體可根據燃料成本報價，日前出清均價達0.75元人民幣/千瓦時，較煤電基準價上浮62%。部分省區優化調整了市場交易價差交易機制，通過價格信號和市場機制進一步疏導發電成本，為緩解電力緊張形勢發揮了積極作用。

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