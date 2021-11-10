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女發現「網戀男友」為女性仍繼續交往 侵佔公司400萬為其還債

香港01 / 撰文：朱加樟
女子的「男朋友」其實是女兒身，但仍繼續交往，還侵佔公司款項幫助對方還債。示意圖。圖片來源／ingimage
女子的「男朋友」其實是女兒身，但仍繼續交往，還侵佔公司款項幫助對方還債。示意圖。圖片來源／ingimage

浙江紹興市一名女子在網上交友時與一名網友建立了「男女朋友關係」，其後會面時才發現對方是女兒身，但因用情至深，仍繼續交往，還不惜侵佔公司人民幣94萬餘元（約新台幣408萬元）幫助對方還債，最終兩人雙雙被捕。

《澎湃新聞》8日報道指，在2019年5月，女子王某在網上認識了鄭某並確立了男女朋友關係，半年後兩人會面，王女才發現鄭某竟是女兒身，但由於已用情至深，兩人仍繼續交往。

王女在一家公司擔任公司出納，兼任會計和票證管理等工作。2020年1月，鄭女以各種理由開始向王女借錢周轉，王女陸續將積蓄轉給對方。鄭女因沉迷網絡賭博欠下不少賭債，王女自有財產不足以幫鄭女歸還賭債，遂利用職務之便，通過延遲付款、偽造單據、多領少付的方式挪用公司資金給鄭女。

至案發前，王女發現自己侵佔公司的金額過大已無力償還，向警方自首。警方調查指，在2020年6月至2021年9月，王女共計侵佔公司資金94萬餘元（約新台幣408萬元）；而鄭女在明知王女的錢為其通過職務便利侵佔公司資金獲得，仍多次收受款項用於歸還個人賭債等。目前王女及鄭女均因涉嫌職務侵佔罪被依法逮捕。

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文章授權轉載自《香港01》

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