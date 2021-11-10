陸首條直通中越邊境高鐵 防東鐵路全線隧道貫通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣西防城港至東興鐵路全線最長的隧道—銅鼓嶺隧道，11月9日全線隧道貫通。圖為11月8日，銅鼓嶺隧道工作人員準備爆破作業。（中新社）
廣西防城港至東興鐵路全線最長的隧道—銅鼓嶺隧道，11月9日全線隧道貫通。圖為11月8日，銅鼓嶺隧道工作人員準備爆破作業。（中新社）

經過900餘天的施工，廣西防城港至東興鐵路（防東鐵路）全線最長的隧道—銅鼓嶺隧道9日順利貫通，標誌著中國大陸首條直通中越邊境口岸的高鐵全線隧道貫通，為下一步鋪軌及通信、信號等工程施工創造有利條件。

中新社報導，防東鐵路作為廣西沿海高鐵的延伸線，是通達中國大陸與東協國家海陸相連口岸東興的第一條鐵路。線路全長46.9公里，基礎設施預留250公里/小時條件，包含隧道8座，其中，銅鼓嶺隧道全長3790公尺，為整條線路中最長隧道。

中國鐵路南寧局集團有限公司沿海鐵路工程建設指揮部副指揮長廖剛表示，防東鐵路建成運營後，防城港至東興將結束無鐵路交通的歷史，兩地運輸時間將從目前的90分鐘縮短至20分鐘，極大地改善邊境口岸城市交通條件。

隨著西部陸海新通道以及中國—東協自由貿易區升級版建設的推進，中國大陸與東協國家經貿往來更加密切。今年1至10月，經廣西開行的中越跨境貨物班列達1496列，其中集裝箱班列272列，同比分別增長57.5%、112.5%。防城港市交通運輸局局長邱祖猛稱，當前正在推進的防東鐵路、企沙電氣化鐵路等項目，將助推防城港成為港口型、陸上邊境口岸型大陸國家物流樞紐城市。

東協 高鐵

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