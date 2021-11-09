港學者說「別動不動全員檢測核酸」 陸網刪報導

香港大學學者管軼日前受訪談及疫苗效力時呼籲：「不要動不動就全員檢測核酸，我覺得檢測抗體比較重要」，不少中國大陸網友對此認同，但相關報導和影片在大陸都被下架。

港媒頭條日報報導，香港大學「新發傳染性疾病國家重點實驗室」主任管軼在廣東汕頭接受鳳凰衛視訪談，這段影片7日發布，但在中國大陸的網站搜尋到的相關標題，進入網頁後內容都已被下架。

管軼在影片中直言：「如果說要以清零為目標，我估計我們沒有機會了，因為這個病毒已經長住下來了。」他認為COVID-19的病毒會長期在人類中流行，並說自己當初在武漢候就發現，這個病毒已經完全適應人類。

對於歐美等地重開邊境接受旅客，管軼認為全世界都碰到一樣的問題：「我打了疫苗，我安全嗎？」他的回答是，打什麼疫苗了？打了多久了？抗體情況如何？

管軼說：「所以現在在這裡呼籲一下，我們不要動不動就全員檢測核酸，我覺得檢測抗體比較重要，這個『老虎屁股』應該去摸一下，早晚都得摸的。」他認為應該讓每個人都了解一下自己的免疫狀態。

管軼還說，疫苗生產公司應該要定期公布更新的資訊，說明自家疫苗對不同的變異病毒株保護率如何。

管軼並表示，現在因為全球政治壓倒一切，全球的科學家未能坐下來開會討論如何應對新冠病毒。一定要有專業的人，組成最強部隊來嚴密監控世界各地病毒的變異，計算病毒的變化軌跡，才能系統性地對付病毒。

儘管管軼的這篇專訪報導在大陸網站被下架，但仍有人重點摘錄管軼的說法發表在社群媒體上，再以截圖的方式轉發。不少網友對管軼的看法表示認同，希望知道打了兩劑國產疫苗的效果到底如何。

中國至今採行對COVID-19疫情零容忍政策，以大規模核酸檢測、社區封閉式控管等方式嚴格應對疫情。在出現本土疫情的地區，民眾在疫情期間核酸檢測10餘次很常見；過去一年4度封城的雲南瑞麗市，更有民眾已經核酸檢測超過100次。

中國多地已經在推動打第3劑疫苗。有些中國網友質問：「如果疫苗有用為什麼還要隔離？如果疫苗沒用為什麼還要再打？」儘管不少人認為這是因為「疫苗防重症不防感染」，但是有關疫苗資訊的不透明，以及嚴格防疫下的種種不便民措施，已讓越來越多當地民眾感到無奈和不滿。