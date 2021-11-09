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1億人民幣 設實驗室守護石窟寺

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

雲岡研究院8日披露，石窟寺保護與傳承山西省重點實驗室落戶雲岡研究院，該實驗室聯合浙江大學、武漢大學、北京建築大學、上海大學合作建設，專注於石窟寺保護和傳承技術、方向、標準等方面研究和制定。

中新社報導，山西文化遺存眾多，是中國大陸聞名的文物大省。大陸「第三次全國文物普查」數據顯示，山西現有石窟寺244處，摩崖造像254處。

該實驗室計畫投資1億元（人民幣，下同）用於科研研究和基礎設施建設，其中投資2300萬元建成雲岡先進計算中心，為中國大陸文物系統首個先進計算平台；投資800萬元建成雲岡石窟世界遺產監測中心等。

石窟寺保護與傳承山西省重點實驗室的建設是推動「雲岡學」建設的重要平台，實驗室依託雲岡研究院，整合了多學科研究力量，旨在建設大陸頂級石窟寺學術科研隊伍，構建華北地區石窟文物保護基礎研究、關鍵技術研發、科技成果轉化、科技資源共享服務創新體系建設。

文物 世界遺產

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