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中歐班列 灣區號耶誕專列啟程

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳海關8日披露，滿載50個標準箱出口貨物的「灣區號」中歐班列耶誕專列，5日上午從深圳平湖南鐵路貨場啟程，預計將於16天後抵達德國杜伊斯堡，再分撥至波蘭、比利時、瑞典等歐洲國家。

新華社報導，本次耶誕專列搭載的貨品主要為衣服鞋帽、玩具、健身器材、LED燈飾及汽車配件等，貨值約2000萬元人民幣，屬於歐洲耶誕節購物季熱銷產品，貨源地覆蓋廣州、深圳、東莞、惠州等中國大陸城市。

此趟班列是為粵港澳大灣區及周邊城市跨境電商和外貿中小微企業量身定製的，以紓解企業交付耶誕季訂單的燃眉之急。

「這趟班列開得太及時了！每年9月至10月是耶誕季訂單的交付旺季，但受疫情影響，今年海運、陸運的運能都很緊張，如果趕不上『末班車』，有的企業可能就得被迫選擇成本更高的空運了。」深圳華商國際供應鏈服務有限公司副總經理王平說。

據了解，跨境電商貨物搭載「灣區號」的速度比海運快，每公斤貨物的運輸成本比當前海運成本低30%左右，約為空運的20%，可以有效節約企業的物流和時間成本。

深圳 電商

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首列中歐進博專列抵滬

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