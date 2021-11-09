成都創意周 作家進軍劇本殺

談及剛閉幕的第八屆成都創意設計周，四川省網路作家協會劇情交互文娛事業部主任董文芳對展覽成果表示滿意，「未來十分令人期待」。

中新社報導，首次亮相成都創意設計周的「劇本殺」互動娛樂展，由四川省網路作家協會劇情交互文娛事業部與成都八角沃克文化傳媒有限公司共同主辦。今年9月，四川省網路作家協會成立劇情交互文娛事業部，預示著「網路文學川軍」將大舉進入「劇本殺」行業。

「劇本殺」正成為大陸都市年輕人社交、娛樂的重要選擇。據美團今年6月發布的「2021實體劇本殺消費洞察報告」，2021年大陸「劇本殺」市場規模將超過150億元人民幣，消費者規模或達941萬，超七成消費者為30歲以下的年輕人群，超四成消費者的消費頻次在一周一次及以上。

成都酷兒彩虹探案館負責人段小樓接觸「劇本殺」近3年，他表示，自己的實體店每個月會更新部分劇本。據他近期做的一項市場調查，消費者對於劇本本身的要求，遠高於對DM（「劇本殺」主持人）水準、服務、環境以及交通的要求。

鑒於「劇本殺」消費者多為「00後」「95後」，一些只關注感官滿足與情緒釋放的劇本引發更深層次的擔憂，「業內不乏一些博取眼球，創作出帶有驚悚、暴力元素的劇本。」四川省文化院團聯合會融合文娛專委會秘書長嚴暉表示。