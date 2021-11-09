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兩岸電競交流賽 台陸搭檔奪冠

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
上海市台辦主任李文輝（右1）出席「匯海上—兩岸電競文化節」。特派記者林宸誼/攝影
上海市台辦主任李文輝（右1）出席「匯海上—兩岸電競文化節」。特派記者林宸誼/攝影

上海5年後，30歲的台灣青年張泛藍擁有了一次奇妙的人生體驗。在近日結束的「綠茵無界，競享熱愛」FIFA Online4兩岸電競交流賽中，他和大陸夥伴「佐拉」搭檔贏得了冠軍。

新華社報導，對於此前從未接觸過電競賽事的張泛藍而言，參賽的收穫不止於奪冠。「賽前集訓中，大陸電競高手『佐拉』給了我這個『菜鳥』很多幫助，也讓我體會到電競的樂趣。」張泛藍說，有機會的話，他會積極參與更多兩岸電競交流活動，也希望借此結識更多的大陸朋友。

作為此次大賽的載體，模擬體育類遊戲FIFA Online4匯聚全球逾1.7萬名真實球員、600餘家真實足球俱樂部數據，可為玩家提供歐冠、英超、西甲、中超等聯賽賽事體驗。將於杭州舉行的2022年第19屆亞運會，FIFA Online4入選正式競賽項目。

結合FIFA Online4的特點，此次大賽主辦方設計了雙人合作同台競技的2V2賽制，由大陸組別和台灣組別各一名選手組成球隊，通過合作完成比賽。共有210位大陸選手、126名台胞及台屬選手報名參賽。

經過激烈的角逐，FTD和GH兩支參賽隊進入決賽。「佐拉」聯手張泛藍組成的FTD戰隊戰勝大陸選手「程程」和台灣選手Fiona（劉欣）組合，奪得了最終的勝利。

上海正積極打造「全球電競之都」。近年來，形形色色的兩岸電競活動和賽事在這座城市相繼舉行，吸引著眾多電競職業選手、愛好者和從業者的目光。

一年一度的「匯海上—兩岸電競文化節」9月正式啟幕，作為重頭戲的「英雄聯盟」線上賽事眼下在上海和台北雙城激戰正酣。依託多家頭部公司推出的「英才育成計畫」，則通過提供實訓崗位為有意躋身電競產業大潮的兩岸青年「加油」。

上海 青年 足球

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