連江與馬祖攜手淨灘 保護海洋生態環境

在福州市連江縣黃岐鎮大建沙灘，穿著紅色和藍色背心的兩岸環保志願者正清理海漂垃圾，與此同時，在馬祖清水濕地公園，包括馬祖青年志願者團體等當地社團共200多人也在清理海漂垃圾。

中新社報導，作為第九屆海峽青年節的系列活動之一，第二屆海峽兩岸（環馬祖澳）海洋生態環保淨灘活動，6日在福州市連江縣和馬祖清水濕地公園同時舉行。

受疫情影響，今年淨灘活動繼續以線上線下相結合的形式，相約在兩地同時展開，雙方還透過「雲端視訊連線」交流環保經驗做法，共同守護美麗家園。

在榕台青陳柏君表示，這是他來到大陸後第一次參加淨灘活動，以前在臺灣的時候就經常參加類似活動，在大陸趕上這場活動，再次感受到「兩岸一家親」「有共同的價值和目標」。

馬祖高中前校長陳善茂透過視訊連線表示，期望透過這些兩岸共同關注的話題舉辦兩岸共同參與的活動，促進兩岸交流合作、融合發展，「增進連江和馬祖的親情和友誼，厚植兩岸共同的利益，增進同胞心靈契合，共同保護海洋生態環境，共同守護美好家園。」