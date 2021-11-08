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成都男滯留封鎖社區「僅能居車隔離」 無聊到與壁虎為友

香港01 / 朱加樟
芮先生「居車隔離」環境。 圖／《紅星新聞》
芮先生「居車隔離」環境。 圖／《紅星新聞》

中國大陸的新冠肺炎疫情持續，昨日（6日）新增50宗為本土確診個案，其中四川成都市有4宗。近日成都一名男子駕車到尚在裝修的單位視察情況時，突然遇上小區實施封控管理，無法離開，結果連日來只好「居車隔離」，甚至無聊到與車窗玻璃上的壁虎為友。

《紅星新聞》6日報道指，芮先生約了裝修公司的人以及設計師，於11月2日下午在成都錦江區嬌子1號小區的單位商討裝修細節。眾人突然接到通知，因為疫情防控，小區要開始進行封控。中國當局其後宣布有一宗確診病例常住該小區 ，因此將該小區劃為中風險地區。

由於芮先生的單位尚在裝修，未能入住，當晚社區表示「可以住地下室和小區裡的清水商鋪」。不過芮先生為了減少聚集，還是選擇住在車上，並在社區工作人員手上領到了臨時被褥。芮先生表示，和他一樣選擇「居車隔離」的還有10多個人。

自「居車隔離」以來，芮先生無事可做，於是試著打手機遊戲，他形容「玩王者榮耀，玩到後來都不想玩了」，於是他又聽評書、相聲等等。

芮先生又指，隔離以來，除了去社區工作人員那裡領飯的時候，每天說話的機會並不多，「就一個人，沒個說話的人，太難熬」。有天晚上，芮先生看到車窗玻璃上出現了一隻小壁虎，他趕緊為對方拍了張照片，並親切地喚牠作「我的壁虎兄弟」。

芮先生甚至會開始思考一些大問題，譬如人生以及宇宙，感慨人生的際遇很奇怪，又會思考瑪雅文明及外星文明等問題。為了解悶，芮先生讓家人帶幾本書給他，又指小區物業管理公司曾經組織集體唱歌活動，為隔離的人緩解情緒、打氣。

據《成都商報》7日報道指，由於嬌子1號小區有很多單位正在進行裝修，因此共有240名工人滯留其中，部分人在裝修的房間及沒租出去的店鋪裡居住，另外有部分人在當局搭建的集中隔離點居住。

延伸閱讀：

科學家發現第8種冠狀病毒　可感染人類並致病

中國9省份新增50宗本土個案　市民因收涉疫包裹被隔離

文章授權轉載自《香港01》

疫情 新冠肺炎

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