跑道結冰　哈爾濱機場關閉至9日12時

11月7日晚到8日白天，黑龍江哈爾濱經歷了首場大雪，轉為中到大雨，在8日中午轉為凍雨。因跑道結冰，哈爾濱太平國際機場臨時關閉至9日12時。期間，該機場出動清雪除冰設備，對機場跑道進行清理。

據香港文匯網，針對機場臨時關閉後引起的航班大量延誤，哈爾濱機場現場運行指揮中心加強與空管、航空公司的溝通，及時將進出港航班信息反饋給相關保障部門；旅客服務部在候機大廳增加了問詢員，為旅客提供諮詢服務；機場穿紅背心的志願者維護現場秩序，為旅客提供指引、幫助等服務。

同時，哈爾濱機場調整和增配現場服務人員，重點加強值機區域和登機口區域的服務，積極與各航空公司聯繫，協助旅客辦理簽轉、改簽等事宜，做好解釋工作。

哈爾濱市氣象台發布：預計未來12小時，哈爾濱主城區、呼蘭、巴彥、雙城、阿城、五常、賓縣降雪量將達4毫米以上，其中主城區西部、雙城局地可達6毫米或以上。