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女孩考試不及格自責！奶奶「一句話」安慰 網笑：蠻有道理的

聯合新聞網 / 綜合報導
廣東一位奶奶面對孫女考試只得51分，不僅未苛責，還以「離滿分只差49分」鼓勵孫子再加油，正向的教育方式獲網友大讚。圖擷自微博
廣東一位奶奶面對孫女考試只得51分，不僅未苛責，還以「離滿分只差49分」鼓勵孫子再加油，正向的教育方式獲網友大讚。圖擷自微博

家中孩子考試若不及格，你的反應會是如何？一名小女孩因考試成績差，自責落淚連飯都不想吃了，這時奶奶說了一句「只差49分就滿分了」安慰她，小女孩終於止住淚水。對於奶奶的邏輯，網友也笑回「蠻有道理的」。

近日大陸網路流傳一段視頻，廣東梅州一名就讀小學三級的小女孩放學回家後，不肯吃飯一直在哭泣，疼愛孫女的奶奶趕忙問到底怎麼啦？原來小女孩為了考試只得了51分，在自責難過，奶奶得知後，暖心安慰「沒事兒，才差49分就100啊，你都還有一半加一分呢」、「沒事沒事，努力就對了」，聽了奶奶的話，小女孩終於止住了淚水。

奶奶與小孫女的溫暖互動，都被在一旁快笑翻的媽媽錄下，上傳網路分享，媽媽受訪時表示，「很感動，女兒能有這樣的奶奶很難得」，並表示，奶奶非常疼愛7個孫子女，天天變花樣做各式美食給孫子們吃，出了問題也多是以鼓勵的態度教育。奶奶安慰名言「離滿分只差49分」目前也成了最新的網路金句。

視頻也引發熱烈回響，網友紛紛留言回應「怎麼聽起來蠻有道理的」、「奶奶這個教育法，必須推廣一下」、「這奶奶好溫柔啊」、「我奶奶也是這樣對我這麼好」、「鼓勵對孩子來說特別重要」、「孩子難過說明上進心」、「進步空間還很大，別哭，孩子，加油」。

親子教育

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