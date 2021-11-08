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大陸東北暴雪 瀋陽10起連環追撞涉130多輛車

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸東北大暴雪，瀋陽昨晚有一百卅多輛車因路面結冰打滑造成追撞事件。（網易新聞）
大陸東北大暴雪，瀋陽昨晚有一百卅多輛車因路面結冰打滑造成追撞事件。（網易新聞）

據大陸氣象台發布，11月8日08時至9日08時 ，內蒙古東南部、遼寧、吉林西部和南部、黑龍江中部和西南部等地的大部分地區有大雪、暴雪。瀋陽昨晚有一百卅多輛車因路面結冰打滑造成追撞事件。遼寧全省則有293個高速公路收費站關閉。

據環球網，7日晚上，瀋陽市出現凍雨，全市多處橋梁路面發生多車連環追尾事故。據交警部門統計，共發生10起連環追尾事故，涉及車輛130多台。目前，交警部門正在現場進行處置，人員受傷情況還在統計中。

警方要求駕駛人密切關注天氣及交通訊息，如出現大雪、暴雪，盡量減少非必要交通出行，規避惡劣天氣帶來的安全風險。

網友評論說，每年入冬的第一場大雪，都有大量追尾事故。許多司機在濕滑路面依舊不按章行駛，頻繁變道、搶道和急剎是事故主因。

目前，大陸東北多地積雪已達卅五公分，自昨晚起遼寧全省293個高速公路收費站全部關閉。

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