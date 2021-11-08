四川電競高手「德陽論劍」

2021四川省電子競技聯賽暨第二屆數字德陽電子競技城市公開賽總決賽，近日在四川省德陽市舉行。來自四川21個市（州）的6個項目的冠軍隊伍，展開了激烈角逐。

本屆比賽以「古蜀千年底蘊，電競超越自我，數字引領未來，典範城市夢想」為主題，為期3天，比賽項目涵蓋實況足球2021、英雄聯盟、王者榮耀、和平精英、星際爭霸重製版和金鏟鏟之戰。賽制參照「省運會」賽制進行，採用小組賽和淘汰賽，最終決出了四川「最強電競城市」和各個項目的冠亞季軍。南充代表隊獲得實況足球2021、金鏟鏟之戰兩個項目的冠軍，攀枝花、遂寧、廣元、瀘州代表隊，分別獲得英雄聯盟、王者榮耀、和平精英、星際爭霸重製版項目的冠軍；德陽、眉山等代表隊，獲得傑出貢獻獎，成都、阿壩、樂山等代表隊，獲體育道德風尚獎。

總決賽期間，虎牙、鬥魚、bilibili、企鵝電競等平台同步直播，累計人氣值達2277萬。

電子競技不僅是正式的體育項目，更是連接現實與虛擬、文化與科技、現在與未來的橋梁和紐帶。豐富多彩的電子競技項目，蘊藏著巨大的數位產業潛力和市場商機，能夠有力推動數位產業發展，促進電競與體育、文化、旅遊、文博等領域的融合，服務智慧城市建設。

接下來，德陽將進一步完善數位產業門類，大力推動數位產業全產業鏈發展，加快大陸國家科技成果轉移轉化示範區建設，全力打造全省主幹新高地，加快建設西部現代化典範城市。