天山勝利隧道 左右鑿破2千米大關

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
世界在建最長高速公路隧道—新疆天山勝利隧道施工現場。圖為海拔3000多公尺的天山勝利隧道入口。（中新社）
世界在建最長高速公路隧道—新疆天山勝利隧道施工現場。圖為海拔3000多公尺的天山勝利隧道入口。（中新社）

烏魯木齊市區南行70餘公里，世界在建最長高速公路隧道—新疆天山勝利隧道施工現場，在海拔3000多米天山深處。天山勝利隧道，是烏尉高速公路的咽喉工程。該隧道設計全長約22公里，屬特長高寒高海拔公路隧道，建成後將成為世界最長高速公路隧道。

中新社報導，橫亘在新疆中部的天山，阻隔了南北交通。如果天山以南的庫爾勒的香梨、番茄等農副產品想要運往烏魯木齊，從新疆現有高速公路出行，需向東繞道，在地圖上畫個半圓，路長約500公里。

為真正以高速公路貫通天山南北，2019年，烏尉高速公路正式開建，全長320餘公里，連接烏魯木齊至尉犁、庫爾勒等地。中國交建烏尉公路包WYTJ-05標段執行經理熊子壹說：「項目建成通車後，烏魯木齊至庫爾勒的公路里程可縮短約170公里，兩地車程從7個多小時縮短至3個小時左右。」

熊子壹說：「目前，天山勝利隧道進口端左洞開挖、支護完成1300多米，右洞完成1200多米，中間服務隧道中導洞完成2700多米。」位於新疆和靜縣境內的天山勝利隧道出口端，左右雙主洞掘進均已突破2000米大關。

天山勝利隧道地處高寒高海拔地區，氣候環境極其惡劣，地質條件複雜，施工難度大。為此，中國交建創新開闢了中導洞+「長隧短打」的方式。　　

中國交建新疆烏尉公路包PPP項目副總經理鞏永青說：「傳統隧道挖掘，一般只會打2個洞，從兩端進行掘進。而天山勝利隧道，在左、右洞的基礎上，中間開闢一條中導洞，用於拓展主洞輔助面工作。通過服務隧道以相鄰橫洞間距約800米為施工段，將整條隧道進行『切割』，從而實現『長隧短打』，可縮短工期。」

高速公路 新疆 烏魯木齊

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